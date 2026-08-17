ŠEŠELJ: Vreme da Srbija zaoštri politiku po pitanju Kosova i Metohije

VREME je da Srbija zaoštri politiku prema pitanju Kosova i Metohije, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Foto: V. Danilov

Šešelj smatra da je vreme da Srbija u potpunosti izađe iz procesa u kome je, te ističe da je prinuđena da radi ono što nije u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i nema nikakvu garanciju zaštite srpskog naroda koji je izložen aparthejdu na Kosovu i Metohiji.

.@AlekSeselj: Vreme je da Srbija zaoštri politiku prema pitanju Kosova i Metohije i na način da u potpunosti izađe iz dijaloga u kome je, odnosno iz ovog procesa, ne bih rekao dijaloga, u kome je prinuđena da radi ono što nije u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i gde… pic.twitter.com/7cgjgltMny — Srpski radikali (@srpski_radikali) August 17, 2026

(Tanjug TV)