ŠEŠELJ: Vreme da Srbija zaoštri politiku po pitanju Kosova i Metohije
VREME je da Srbija zaoštri politiku prema pitanju Kosova i Metohije, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
Šešelj smatra da je vreme da Srbija u potpunosti izađe iz procesa u kome je, te ističe da je prinuđena da radi ono što nije u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i nema nikakvu garanciju zaštite srpskog naroda koji je izložen aparthejdu na Kosovu i Metohiji.
(Tanjug TV)
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