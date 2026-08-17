Politika

ŠEŠELJ: Vreme da Srbija zaoštri politiku po pitanju Kosova i Metohije

Novosti online

17. 08. 2026. u 21:09

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VREME je da Srbija zaoštri politiku prema pitanju Kosova i Metohije, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ: Време да Србија заоштри политику по питању Косова и Метохије

Foto: V. Danilov

Šešelj smatra da je vreme da Srbija u potpunosti izađe iz procesa u kome je, te ističe da je prinuđena da radi ono što nije u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i nema nikakvu garanciju zaštite srpskog naroda koji je izložen aparthejdu na Kosovu i Metohiji.

(Tanjug TV)

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