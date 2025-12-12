Tip fudbal

TRADICIJA KAŽE - MALO GOLOVA: "Crno-beli" bi mogli godinu da završe u zoni Lige šampiona

Olja Mrkić

12. 12. 2025. u 13:26

NANT gostuje Anžeu u prvoj utakmici 16. kola francuske Lige 1.

ТРАДИЦИЈА КАЖЕ - МАЛО ГОЛОВА: Црно-бели би могли годину да заврше у зони Лиге шампиона

Foto Profimedia

Tim koji je u vrhu zamaha je nesumnjivo Anže, koji je odličan u posljednje vreme pa ako ovako nastavi imaće priliku da završi godinu čak i na mestu koje vodi u Ligu šampiona.

S druge strane, Nant nas je navikao na stalnu borbu za opstanak - otkako se pre 12 sezona vratio u Ligu jedan samo 2021/22 nije bio u njoj, a te sezone je čak osvojio i Kup.

Iako je Nant poražen na samo jednom od poslednjih šest gostovanja malo šta ukazuje na to da će ove večeri izbeći poraz na stadionu "Rajmon Kopa", ali ima i boljih predloga za klađenje ovde.

Naime, zanimljivo je da je Nant u kalendarskoj 2021. godini pobedio Anže u oba međusobna susreta a to su bile jedine dve takmičarske utakmice između ovih rivala na kojima je palo više od dva gola.

Očekujemo da se ni danas mreže neće mnogo puta zatresti.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,69)

