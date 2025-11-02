"PUKLI STE! Piper poručio blokaderima: Gebels vam iz groba zavidi na propagandi i lažima
NOVINAR Uroš Piper poručio je blokaderima da su "bušni".
- Rekao sam vam pre 2 dana koliko će Arhiv slagati i šta je dogovoreno sa šefovima N1 i Nova S! I bukvalno su tako sada i napisali! Gebels vam iz groba zavidi na propagandi i lažima! Smešno je kako ste bušni, sve mi javljaju moji ljudi iz vaše dve medijske kuće! Pukli ste! - napisao je on na Iksu.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
