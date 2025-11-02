MACUT I DELEGACIJA VLADE SRBIJE U POSETI ŠANGAJU OD 3. DO 6. NOVEMBRA: Očekuje se i sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom
PREDSEDNIK Vlade Srbije Đuro Macut predvodiće delegaciju Vlade Srbije koja će od 3. do 6. novembra 2025. godine boraviti u Šangaju u Kini.
Pored premijera u delegaciji će biti i potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu Mihailo Jovanović, najavljeno je iz vlade.
Tokom radne posete, Macut će se sastati sa kineskim premijerom Li Ćijangom.
Predviđeni su i sastanci sa predstavnicima važnih kineskih kompanija.
Osmi Kineski međunarodni sajam uvoza "China International Import Expo", održava se u Šangaju, od 5. do 10. novembra.
"China International Import Expo" čiji su organizatori Vlada Narodne Republike Kine i Kineski međunarodni uvozno-izvozni biro (China International Import Expo Bureau) održava se u cilju podsticanja uvoza strane robe i usluga u Kinu, a u skladu sa nastojanjem Kine da promoviše globalizaciju i otvorenost tržišta.
Od ovog sajma se očekuje da bude platforma na kojoj bi zemlje učesnice predstavile svoje ekonomske potencijale i dobile priliku da ostvare kontakte sa kineskim partnerima.
Šangajski Đijao Tong univerzitet (SJTU) je jedan od najprestižnijih univerziteta u Kini, osnovan 1896. godine. Poznat je po snažnom fokusu na inženjerstvo, primenjenim naukama, ekonomiji i medicinskim istraživanjima. Univerzitet je, takođe, poznat i po uspostavljanju Akademskog rangiranja svetskih univerziteta (ARWU) - "Šangajska lista".
Među poznatim alumnistima izdvajaju se bivši predsednik NR Kine Đijang Cemin i bivši GS KPK Hu Jaobang, a među sportistima košarkaš Jao Ming.
(Tanjug)
