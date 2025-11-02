Politika

MACUT I DELEGACIJA VLADE SRBIJE U POSETI ŠANGAJU OD 3. DO 6. NOVEMBRA: Očekuje se i sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom

В.Н.

02. 11. 2025. u 14:32

PREDSEDNIK Vlade Srbije Đuro Macut predvodiće delegaciju Vlade Srbije koja će od 3. do 6. novembra 2025. godine boraviti u Šangaju u Kini.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Pored premijera u delegaciji će biti i potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu Mihailo Jovanović, najavljeno je iz vlade.

Tokom radne posete, Macut će se sastati sa kineskim premijerom Li Ćijangom.

Posetiće Međunarodni sajam uvoza (China International Import Expo), gde će otvoriti nacionalni paviljon Srbije i održaće predavanje na "Šangajskom univerzitetu Đijao Tung", jednom od najprestižnijih univerziteta u Kini. 

Predviđeni su i sastanci sa predstavnicima važnih kineskih kompanija.
Osmi Kineski međunarodni sajam uvoza "China International Import Expo", održava se u Šangaju, od 5. do 10. novembra.

"China International Import Expo" čiji su organizatori Vlada Narodne Republike Kine i Kineski međunarodni uvozno-izvozni biro (China International Import Expo Bureau) održava se u cilju podsticanja uvoza strane robe i usluga u Kinu, a u skladu sa nastojanjem Kine da promoviše globalizaciju i otvorenost tržišta. 

Od ovog sajma se očekuje da bude platforma na kojoj bi zemlje učesnice predstavile svoje ekonomske potencijale i dobile priliku da ostvare kontakte sa kineskim partnerima. 

Očekuje se učešće predstavnika više od 100 zemalja i regiona, kao i 150.000 profesionalnih kupaca iz Kine i drugih zemalja.

Šangajski Đijao Tong univerzitet (SJTU) je jedan od najprestižnijih univerziteta u Kini, osnovan 1896. godine. Poznat je po snažnom fokusu na inženjerstvo, primenjenim naukama, ekonomiji i medicinskim istraživanjima. Univerzitet je, takođe, poznat i po uspostavljanju Akademskog rangiranja svetskih univerziteta (ARWU) - "Šangajska lista". 
Među poznatim alumnistima izdvajaju se bivši predsednik NR Kine Đijang Cemin i bivši GS KPK Hu Jaobang, a među sportistima košarkaš Jao Ming.
 

(Tanjug)

