"OVA NEKA POLITIČKA UBISTVA..." Objavljen i treći snimak Bačulova - Lekar mu predlaže supstancu za njegov zločinački plan!
U SPECIJALNOJ emisiji emitovanoj na Informer televiziji, objavljen je i treći snimak Miše Bačulova koji dokazuje da je hteo da lažira svoje trovanje.
Na trećem snimku lekar kaže Bačulovu da su mu na toksikologiji predložili ricin, koji ubija, ali u manjim količina proizvodi ono što Bačulov hoće tri dana prouzrokuje da ne zna gde je...
Lekar kaže da mu ne savetuje da uradi šta hoće i objašnjava mu kako ta supstanca deluje:
- Ova neka politička ubistva, bla bla. I radi na principu tako što ne dozvoljava sintezu proteina u mišić, i ljudi za dan, dva umiru.
- Molim te, ako kažeš moje ime... Meni paranoja.... Opasno... Zaboravi da postojim, mada, verovatno sve znaju - kazao je lekar.
Bačulov pita koji je protivotrov je to, a lekar odgovara da ga nema.
- Agonija. Možeš da rokneš - kazao mu je lekar.
Lekar mu je savetovao da popriča i sa Kaćom, suprugom, a Bačulov kaže da je ona protiv plana.
