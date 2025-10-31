Politika

"OVA NEKA POLITIČKA UBISTVA..." Objavljen i treći snimak Bačulova - Lekar mu predlaže supstancu za njegov zločinački plan!

В.Н.

31. 10. 2025. u 16:05

U SPECIJALNOJ emisiji emitovanoj na Informer televiziji, objavljen je i treći snimak Miše Bačulova koji dokazuje da je hteo da lažira svoje trovanje.

Foto: Printscreen

Na trećem snimku lekar kaže Bačulovu da su mu na toksikologiji predložili ricin, koji ubija, ali u manjim količina proizvodi ono što Bačulov hoće tri dana prouzrokuje da ne zna gde je...

Lekar kaže da mu ne savetuje da uradi šta hoće i objašnjava mu kako ta supstanca deluje:

- Ova neka politička ubistva, bla bla. I radi na principu tako što ne dozvoljava sintezu proteina u mišić, i ljudi za dan, dva umiru. 

- Molim te, ako kažeš moje ime... Meni paranoja.... Opasno... Zaboravi da postojim, mada, verovatno sve znaju - kazao je lekar.

Bačulov pita koji je protivotrov je to, a lekar odgovara da ga nema.

- Agonija. Možeš da rokneš - kazao mu je lekar.

Lekar mu je savetovao da popriča i sa Kaćom, suprugom, a Bačulov kaže da je ona protiv plana.

