JE LI IMA NEŠTO ŠTO MOŽE DA SE POPIJE DA TE UVUČE U VEŠTAČKU KOMU? Drugi snimak Bačulova: Lekar ga upozorio da bude svestan rizika

U SPECIJALNOJ emisiji emitovanoj na Informer televiziji, objavljen je i drugi snimak Miše Bačulova koji dokazuje da je hteo da lažira svoje trovanje.

Foto: Printskrin

Na drugom snimku lekar upozorava Bačulova da mora da bude svestan rizika i priznaje kako je dugo razmišljao kako to da izvedu.

- Kupuj vreme, razmišljaj - upozorava ga lekar.

- Razmišljao sam da li može da se izvede i kako može da se izvede tako kako ti planiraš! - navodi doktor.

- Jel ima nešto što može da se popije da te uvuče u veštačku komu? - upitao je Bačulov.

Lekar je Bačulovu objasnio - "dva miligrama treba da rokne".

Za plan je znala i žena Miše Bačulova, otkriveno je na snimku.