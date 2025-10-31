JE LI IMA NEŠTO ŠTO MOŽE DA SE POPIJE DA TE UVUČE U VEŠTAČKU KOMU? Drugi snimak Bačulova: Lekar ga upozorio da bude svestan rizika
U SPECIJALNOJ emisiji emitovanoj na Informer televiziji, objavljen je i drugi snimak Miše Bačulova koji dokazuje da je hteo da lažira svoje trovanje.
Na drugom snimku lekar upozorava Bačulova da mora da bude svestan rizika i priznaje kako je dugo razmišljao kako to da izvedu.
- Kupuj vreme, razmišljaj - upozorava ga lekar.
- Razmišljao sam da li može da se izvede i kako može da se izvede tako kako ti planiraš! - navodi doktor.
- Jel ima nešto što može da se popije da te uvuče u veštačku komu? - upitao je Bačulov.
Lekar je Bačulovu objasnio - "dva miligrama treba da rokne".
Za plan je znala i žena Miše Bačulova, otkriveno je na snimku.
