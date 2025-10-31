Politika

JE LI IMA NEŠTO ŠTO MOŽE DA SE POPIJE DA TE UVUČE U VEŠTAČKU KOMU? Drugi snimak Bačulova: Lekar ga upozorio da bude svestan rizika

В.Н.

31. 10. 2025. u 15:40

U SPECIJALNOJ emisiji emitovanoj na Informer televiziji, objavljen je i drugi snimak Miše Bačulova koji dokazuje da je hteo da lažira svoje trovanje.

ЈЕ ЛИ ИМА НЕШТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОПИЈЕ ДА ТЕ УВУЧЕ У ВЕШТАЧКУ КОМУ? Други снимак Бачулова: Лекар га упозорио да буде свестан ризика

Foto: Printskrin

Na drugom snimku lekar upozorava Bačulova da mora da bude svestan rizika i priznaje kako je dugo razmišljao kako to da izvedu.

- Kupuj vreme, razmišljaj - upozorava ga lekar.

- Razmišljao sam da li može da se izvede i kako može da se izvede tako kako ti planiraš! - navodi doktor.

- Jel ima nešto što može da se popije da te uvuče u veštačku komu? - upitao je Bačulov. 

Lekar je Bačulovu objasnio - "dva miligrama treba da rokne".

Za plan je znala i žena Miše Bačulova, otkriveno je na snimku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (11)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU