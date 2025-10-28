ZABORAVITE NA ČEKANJE NA ŠALTERIMA, KAO I ODLAZAK U POLICIJU ILI OPŠTINU: Brnabić otvorila Servisni centar eUprave (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić otvorila Servisni centar eUprave u Tržnom centru Galerija.

Foto: Novosti

Predstavljanje Servisnog centra eUprave

Predstavljen je Servisni centar eUprave, usluge koje su u njemu dostupne, a koje će koristiti svim građanima.

Prvi servisni centar Kancelarije za IT i eUpravu, uspostavljen uz podršku Vlade UAE

Otvaranje prvog Servisnog centra eUprave u tržnom centru Galerija je konkretan rezultat Memoranduma o razumevanju koji je Vlada Republike Srbije potpisala 2022. godine sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Prvi servisni centar Kancelarije za IT i eUpravu, uspostavljen uz podršku Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, biće otvoren za građane svakog dana.

U okviru centra građani će, u direktnom razgovoru sa zaposlenima, moći da dobiju sve informacije o postojećim i novim elektronskim uslugama, otvore nalog na Portalu eUprava i postanu eGrađani.

Prisutnim će se obratiti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, zamenik ministra za poslove Kabineta, zadužen za konkurentnost i razmenu iskustva Ujedinjenih Arapskih Emirata, Luta Abdulah Naser i šef Odeljenja za državne usluge Vlade UAE, Muhamed Bin Taliah.

Foto: Novosti

Obilazak

- Vi ste znači tu po ceo dan. Neko može sam, nekome treba pomoć, ali vi ste tu da pomognete građanima. Znači, možete ovde ljudima da popunite i oni postavnu eGrađani i odmah završe sve tu - rekla je Brnabić prilikom obilaska i upitala da li će vremenom da se povećava broj usluga za građane, na šta je dobila potvran odgovor od zaposlenih.

Foto: Novosti

- Ono što je važno je da je ovo samo finalni proizvod mi smo imali sa čitavim timom iz UAE koji su ovo zaista doveli do savršenstva. Bile su stotine sati obuke, treninga i razgovora, kako da napravimo da ovo bude najlakša moguća stanica za građane koje su im potrebne da završe od državne uprave ili lokalne samouprave, MUP-a, dok su ovde u tržnom centru. Ovo je nešto na čemu smo radili preko godinu dana. I nastavićemo da radimo na dodavanju novih usluga - istakla je Brnabić.

Foto: Novosti

Brnabić je istakla da građani ne moraju da idu u opštinu, da idu u policiju, sve što treba od posla da završe mogu ovde i postanu eGrađani.

- Veliko je zadovoljstvo da otvorimo prvi servisni centar Euprave za građane Srbije. Podsetiću vas da smo pre samo dve nedelje otvorili novu zgradu Euprave u Ložionici i time smo obeležili jedan istorijski dan jer smo po prvi put ikada otvorili jednu zgradu javne administracije za građane, da dođu kada god žele, da zatraže pomoć, da kažu šta su im se to ne sviđa u onim uslugama koje njma pružamo kao lokalna samouprava ili kao država ili kao javna uprava, da li kao izvšna ili zakonodavna vlast. Dakle, svi mi kao tim koji mora da bude 24 sata 7 dana u nedelji na usluzi i građanima i privredi. Dakle po prvi put smo pre dve nedelje otvorili jednu zgradu eUprave za građane - rekla je Ana Brnabić. - Sada činimo jedan korak dalje, mi praktično sada dolazimo građanima na noge. Dakle, po prvi put mi, ono što smo videli kod naših prijatelja iz UAE, izlazimo iz okvira javne administracije, šaltera i dolazimo kod građana kako bismo dodatno pokazali da nisu tu građani zbog nas, nego da smo mi tu zbog njih - rekla je Brnabić. - Ovde u ovaj tržni centar građani mogu da svrate i da završe svoje poslove, izvade izvod iz matičnih knjiga ili dobiju neko uverenje... kako ne bi gubili vreme na šalterima i kako ne bi dolazili - istakla je Brnabić. - Ono što je dalje ideja to je da ovakve sevrise otvaramo i u drugim mestima širom Srbiji - dodala je ona. - Juče smo imali sastanak oko primene zakona oko upisa prava svojine, onog zakona koji je u ovom trenutku najvažniji za građane Srbije "Svoj na svome", koji smo doneli na inicijativu predsednika Vučića i dogovorili smo sa Poštom Srbije, da pošta otvori 600 šaltera na kojima će građani moći da završe posao sa upisaom prava svojine. Tako da ćemo i u poštama davati podršku građanima da završe posao koji nije završen decenijama - istakla je Brnabić.