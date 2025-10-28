ZABORAVITE NA ČEKANJE NA ŠALTERIMA, KAO I ODLAZAK U POLICIJU ILI OPŠTINU: Brnabić otvorila Servisni centar eUprave (VIDEO)
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić otvorila Servisni centar eUprave u Tržnom centru Galerija.
Predstavljanje Servisnog centra eUprave
Predstavljen je Servisni centar eUprave, usluge koje su u njemu dostupne, a koje će koristiti svim građanima.
Prvi servisni centar Kancelarije za IT i eUpravu, uspostavljen uz podršku Vlade UAE
Otvaranje prvog Servisnog centra eUprave u tržnom centru Galerija je konkretan rezultat Memoranduma o razumevanju koji je Vlada Republike Srbije potpisala 2022. godine sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).
Prvi servisni centar Kancelarije za IT i eUpravu, uspostavljen uz podršku Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, biće otvoren za građane svakog dana.
U okviru centra građani će, u direktnom razgovoru sa zaposlenima, moći da dobiju sve informacije o postojećim i novim elektronskim uslugama, otvore nalog na Portalu eUprava i postanu eGrađani.
Prisutnim će se obratiti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, zamenik ministra za poslove Kabineta, zadužen za konkurentnost i razmenu iskustva Ujedinjenih Arapskih Emirata, Luta Abdulah Naser i šef Odeljenja za državne usluge Vlade UAE, Muhamed Bin Taliah.
Obilazak
- Vi ste znači tu po ceo dan. Neko može sam, nekome treba pomoć, ali vi ste tu da pomognete građanima. Znači, možete ovde ljudima da popunite i oni postavnu eGrađani i odmah završe sve tu - rekla je Brnabić prilikom obilaska i upitala da li će vremenom da se povećava broj usluga za građane, na šta je dobila potvran odgovor od zaposlenih.
- Ono što je važno je da je ovo samo finalni proizvod mi smo imali sa čitavim timom iz UAE koji su ovo zaista doveli do savršenstva. Bile su stotine sati obuke, treninga i razgovora, kako da napravimo da ovo bude najlakša moguća stanica za građane koje su im potrebne da završe od državne uprave ili lokalne samouprave, MUP-a, dok su ovde u tržnom centru. Ovo je nešto na čemu smo radili preko godinu dana. I nastavićemo da radimo na dodavanju novih usluga - istakla je Brnabić.
Brnabić je istakla da građani ne moraju da idu u opštinu, da idu u policiju, sve što treba od posla da završe mogu ovde i postanu eGrađani.
