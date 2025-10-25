Politika

KRALJEVO PROTIV BLOKADA: Da konačno stanemo na put ludilu i nezakonju

V.N.

25. 10. 2025. u 17:14

GRAĐANI Kraljeva poručuju da je potrebno da konačno stanemo na put ludilu i nezakonju izazvanom blokadama.

КРАЉЕВО ПРОТИВ БЛОКАДА: Да коначно станемо на пут лудилу и незакоњу

Foto: Novosti

- Mislim da je u prethodnih godinu dana bilo previše nasilja i mržnje i da je potrebno da konačno stanemo na put ludilu i nezakonju izazvanom blokadama kako bismo se ponovo vratili normalnom životu - poručuju građani Kraljeva.

