VELIČANSTVENI PRIZORI - REKE LJUDI U ŠETNJI PROTIV BLOKADA: Veliki skupovi u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI koji se protive blokadama okupili su se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju. Prema proceni MUP-a, šetnjama protiv blokada pridružilo se gotovo 40.000 ljudi.

Foto: Novosti

Kao i sa prethodnih skupova, građani su poručili da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.

U Požarevcu su se skupu građana protiv blokada pridružili premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, u Kraljevu su sa građanima ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, a u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

MUP: Gotovo 40.000 ljudi na skupovima protiv blokada

Prizor iz Požarevca koji ostavlja bez daha, desetine hiljada ljudi u šetnji

Najlepši prizori iz Požarevca

Nepregledna reka ljudi u Požarevcu

Foto: Novosti

Građanke Požarevca: Da pokažemo kako izgleda pristojna Srbija

Moćni snimci iz Požarevca

Vranje protiv blokada

Vučević u Požarevcu: Udžbenički primer obojene revolucije

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević nalazi se u Požarevcu gde se pridružio građanima u šetnji protiv blokada.

- To predstavlja udžbenički primer obojene revolucije. Vidite da sada pokušavaju, pre svega u gimnazijama. Oni bez škola nemaju masovnost. Meni nisu jasni roditelji koji u tome učestvuju. Da vi kažnjavate decu zbog svojih političkih ciljeva.

- Ljudi nemaju snagu da formiraju pokret, pa uzurpiraju deo države. Pokušavaju da preuzmu politiku, iako se formalno nisu uključili u politički život, mada suštinski jesu. Oni se bore za odgovornost, a odgovornost ih uopšte ne interesuje.

- Sve prevare i trikove koje su mogli, oni su ispalili. Samo želim da poručim, nemojte decu da kažnjavate. Izgubili su godinu dana sa dugoročnim posledicama. Zloupotrebljavaju poginule već godinu dana. Za njih je to samo pogonsko gorivo za obojenu revoluciju - poručio je Vučević iz Požarevca.

"Došla sam da podržim Vučića"

Boje srpske trobojke u Kraljevu

Divan prizor i Požarevca

Osmesi i mladost u Vranju - dosta je blokada

Veličanstven prizor dronom iz Požarevca

Nepregledna reka ljudi u Vranju

Spomenik srpskim ratnicima u Kraljevu

Macut i Pavlović u Požarevcu

Premijer Srbije Đuro Macut i student Miloš Pavlović pridružili su se građanima u Požarevcu u šetnji protiv blokada.

Ori se pesma "Ko da mi otme iz moje duše Kosovo".

Veliki broj građana u Vranju

Požarevac ustao protiv blokada

Atmosfera iz Požarevca

Veličanstveni prirozi iz Požarevca, vijore se trobojke

Divni prizori iz Kraljeva

Veliki broj građana u Požarevcu

Vranje ustalo protiv blokada

Okupljanje u Kraljevu

