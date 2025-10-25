Društvo

SKORO 40.000 LJUDI U ŠETNJAMA PROTIV BLOKADA: Oglasio se MUP o velikim skupovima u tri grada

25. 10. 2025. u 18:22

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova obaveštava javnost da se danas u tri grada i to u Požarevcu, Kraljevu i Vranju u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, održavaju javna okupljanja građana koji se protive blokadama. Prema procenama policije, na navedenim javnim okupljanjima prisutno je oko 39.600 građana.

СКОРО 40.000 ЉУДИ У ШЕТЊАМА ПРОТИВ БЛОКАДА: Огласио се МУП о великим скуповима у три града

Foto: novosti

U cilju pripreme da javna okupljanja prođu u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene i zahteva rukovodilaca područnih policijskih uprava planirala je mere iz svoje nadležnosti.

Javna okupljanja za sada protiču mirno, bez ijednog incidenta i bez povređenih građana ili policijskih službenika, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate.

Ministarstvo posebno ističe da su navedena javna okupljanja bila uredno prijavljena nadležnim organima od strane Centra za društvenu stabilnost, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.

Istovremeno na 3 lokacije se održavaju i neprijavljena javna okupljanja pod nazivom ''Zastani Srbijo'', na kojima prema izveštajima prisustvuje 155 građana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir.

Uskoro opširnije

0 0

