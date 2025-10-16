Politika

LIDER NAPREDNJAKA MILOŠ VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO POSLANIKU OPOZICIJE O NAPADU NA NJEGOVOG I PREDSEDNIKOVOG SINA: Evo kako ga je poklopio

V.N.

16. 10. 2025. u 12:58

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je odgovorio narodnom poslaniku Urošu Đokiću o prozivanju kako njegovog sina, tako i sina Aleksandra Vučića.

ЛИДЕР НАПРЕДЊАКА МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ОШТРО ОДГОВОРИО ПОСЛАНИКУ ОПОЗИЦИЈЕ О НАПАДУ НА ЊЕГОВОГ И ПРЕДСЕДНИКОВОГ СИНА: Ево како га је поклопио

Foto: Printscreen

-Nemam komentar. To najbolje govori o njima. Ja ne znam imena njihove dece. To govori o njihovom nevaspitanju, kukavičluku. To ne učite u politici ili stranci, nego u kući. To da li je neki mladi čovek koji je punoletan odlučio da se bavi poslom kojim se bavi otac, majka, sestra, ne znači da je bolji ili gori zbog toga. Ja ne mislim ni da je bolji ni gori. Ni Danilo Vučić ni Mihailo Vučević. Pustite ih da žive i da pokažu kakvi su. Oni su pre svega dobri ljudi. Nikada ne bih išao na njihove adrese, ja im to nikada neću zaboraviti - rekao je Vučević.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu