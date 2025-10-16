LIDER NAPREDNJAKA MILOŠ VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO POSLANIKU OPOZICIJE O NAPADU NA NJEGOVOG I PREDSEDNIKOVOG SINA: Evo kako ga je poklopio

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je odgovorio narodnom poslaniku Urošu Đokiću o prozivanju kako njegovog sina, tako i sina Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen

-Nemam komentar. To najbolje govori o njima. Ja ne znam imena njihove dece. To govori o njihovom nevaspitanju, kukavičluku. To ne učite u politici ili stranci, nego u kući. To da li je neki mladi čovek koji je punoletan odlučio da se bavi poslom kojim se bavi otac, majka, sestra, ne znači da je bolji ili gori zbog toga. Ja ne mislim ni da je bolji ni gori. Ni Danilo Vučić ni Mihailo Vučević. Pustite ih da žive i da pokažu kakvi su. Oni su pre svega dobri ljudi. Nikada ne bih išao na njihove adrese, ja im to nikada neću zaboraviti - rekao je Vučević.