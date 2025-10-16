LIDER NAPREDNJAKA MILOŠ VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO POSLANIKU OPOZICIJE O NAPADU NA NJEGOVOG I PREDSEDNIKOVOG SINA: Evo kako ga je poklopio
LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je odgovorio narodnom poslaniku Urošu Đokiću o prozivanju kako njegovog sina, tako i sina Aleksandra Vučića.
-Nemam komentar. To najbolje govori o njima. Ja ne znam imena njihove dece. To govori o njihovom nevaspitanju, kukavičluku. To ne učite u politici ili stranci, nego u kući. To da li je neki mladi čovek koji je punoletan odlučio da se bavi poslom kojim se bavi otac, majka, sestra, ne znači da je bolji ili gori zbog toga. Ja ne mislim ni da je bolji ni gori. Ni Danilo Vučić ni Mihailo Vučević. Pustite ih da žive i da pokažu kakvi su. Oni su pre svega dobri ljudi. Nikada ne bih išao na njihove adrese, ja im to nikada neću zaboraviti - rekao je Vučević.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
