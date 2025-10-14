Politika

VUČIĆ SVEČANO DOČEKAO URSULU FON DER LAJEN: Cveće za predsednicu Evropske komisije

В.Н

14. 10. 2025. u 19:05

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen na aerodromu u Beogradu.

ВУЧИЋ СВЕЧАНО ДОЧЕКАО УРСУЛУ ФОН ДЕР ЛАЈЕН: Цвеће за председницу Европске комисије

Foto: Instagram

- Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Ursuli fon der Lajen. Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije.

Razgovaraćemo o strateški važnim pitanjima našeg evropskog puta, o reformama, momentumu u evropskoj politici proširenja i zajedničkim naporima na očuvanju stabilnosti i mira u regionu.

Posebno zahvalan na njenom ličnom angažovanju i podršci koju godinama pruža Srbiji na našem reformskom i razvojnom putu.

Dobro došli u Srbiju, draga Ursula - istakao je predsednik Vučić u svojoj objavi na Instagramu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen