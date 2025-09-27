Politika

OTAC I SIN UHAPŠENI NA KOSOVU I METOHIJI: Krenuli iz manastira, a Albancima su zasmetale zastavice Srbije i grb jednog kluba

Novosti online

27. 09. 2025. u 21:50

TAKOZVANA kosovska policija uhapsila je u subotu dvojicu Srba na putu ka karauli Košare!

ОТАЦ И СИН УХАПШЕНИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Кренули из манастира, а Албанцима су засметале заставице Србије и грб једног клуба

Foto: Printscreen

Jedinica za brzo reagovanje policije iz Đakovice presrela je na lokalnom putu automobil sa beogradskim tablicama i uhapsila dvojicu državljana Srbije za koje lokalni mediji na albanskom navode da su otac i sin. Takođe se navodi da su uhapšeni prvo posetili manastir Visoke Dečane i zatim nastavili put ka Košarama. Mlađi muškarac je navodno pripadnik Vojske Srbije.

Na snimcima se vidi da su pripadnicima takozvane kosovske policije sumnjive bile ikonice odnosno zastavice Srbije i jedan grb OFK Beograda koje su proglasili "nacionalističkim simbolima" dok je vozilo kojim su državljani Srbije putovali oduzeto i odšlepovano.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!

DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!