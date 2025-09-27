OTAC I SIN UHAPŠENI NA KOSOVU I METOHIJI: Krenuli iz manastira, a Albancima su zasmetale zastavice Srbije i grb jednog kluba
TAKOZVANA kosovska policija uhapsila je u subotu dvojicu Srba na putu ka karauli Košare!
Jedinica za brzo reagovanje policije iz Đakovice presrela je na lokalnom putu automobil sa beogradskim tablicama i uhapsila dvojicu državljana Srbije za koje lokalni mediji na albanskom navode da su otac i sin. Takođe se navodi da su uhapšeni prvo posetili manastir Visoke Dečane i zatim nastavili put ka Košarama. Mlađi muškarac je navodno pripadnik Vojske Srbije.
Na snimcima se vidi da su pripadnicima takozvane kosovske policije sumnjive bile ikonice odnosno zastavice Srbije i jedan grb OFK Beograda koje su proglasili "nacionalističkim simbolima" dok je vozilo kojim su državljani Srbije putovali oduzeto i odšlepovano.
