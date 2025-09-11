ZAHTEV ZA KAŽNJAVANJE NARODA, NE SAMO VLASTI: Analiza autogola opozicije

ZAHTEV da Evropa uvede sankcije najvišim državnim funkcionerima u Srbiji, koji je deo naše opozicije izneo u utorak pred Evropskim parlamentom u Strazburu, poziv je na kažnjavanje sopstvenog naroda i države. Sve i kada bi Evropa uslišila njihova moljakanja, to bi značilo izolaciju zemlje sa ozbiljnim posledicama po ugled i ekonomiju.

Foto: Printskrin

Ovako naši sagovornici ocenjuju nastup prvaka srpske opozicije koji su u utorak, pred gotovo praznom salom EP u Strazburu, od Evrope tražili da se uvedu sankcije predsedniku Aleksandru Vučiću, premijeru Đuri Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću. To su predstavili kao svoje "rešenje" desetomesečne krize u kojoj se Srbija nalazi i za koju su optužili vlast. Kao formalni povod naveden je čak i nedavni sastanak Vučića u Pekingu sa predsednicima Rusije Vladimirom Putinom i Kine Si Đinpingom.

Predsednica srpskog parlamenta kaže da ta "molba" opozicije nema veze sa rukovanjem sa Putinom, jer je i ona na njihovom spisku za sankcije iako se nije ni videla sa liderom Rusije.

- Nisam se ni ja rukovala sa njim pa traže sankcije i za mene. Nisu se rukovali ni policajci za koje su takođe tražili sankcije, jer su radili svoj posao i trpeli fizičko i verbalno iživljavanje od strane blokadera i koji samo čuvaju javni i red mir tako što pokazuju maksimalnu suzdržanost i trpeljivost - rekla je Brnabićeva za TV Pink.

Prema njenim rečima, nejasno je zašto deo opozicije traži sankcije protiv Vučića i šta je to on uradio što, kako je istakla, nije u skladu sa najboljim interesima za Srbiju, podsetivši da je više puta pozivao na dijalog.

- Za sankcije protiv svoje zemlje i svog naroda u EP su molili oni koji nisu ispunili ustavnu obavezu da dođu na konsultacije sa predsednikom Republike posle održanih izbora. Blokaderi su odbili otvoreni dijalog pred svim medijima na koji je Vučić nedavno pozvao, ali zato trče u Brisel i Strazbur, ovog puta da traže sankcije. Zašto nisu ništa rekli o životu Srba na KiM pod terororm Aljbina Kurtija? Što nisu tražili sankcije protiv njega?

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić objašnjava da ovaj potez dela srpske opozicije pokazuje njihovu nervozu zbog toga što planovi da se vlast u zemlji promeni na ulici ne idu onako kako su predvideli.

- Ne razumem do kraja taj politički potez. Srbi ne vole one koji se tužakaju strancima na stanje u sopstvenoj zemlji - rekao je Đurić na TV Hepi.

On ukazuje da, iako oni traže sankcije samo za pojedine predstavnike vlasti, to ne funkcioniše tako, jer ako se uvedu sankcije demokratski izabranim zvaničnicima to pogađa celo društvo.

Od Marte - hladan tuš HLADAN tuš za Dragana Đilasa, Zdravka Ponoša, Biljanu Đorđević, Dobricu Veselinovića i njihove kolege koji su, kroz govore o "policijskoj brutalnosti na protestima" pokušali da Srbiju predstave kao "problematičnu", stigao je od Marte Kos, evropske komesarke za proširenje. Ona je na plenarnoj sednici EP rekla da Evropska komisija osuđuje sve akte mržnje, vandalizma i nasilja i nastavlja da poziva sve strane na deeskalaciju tenzija. - Poštovanje osnovnih prava i vrednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja, medijske i akademske slobode, ključni su elementi evropskog puta Srbije i svi moraju da ih se pridržavaju. To podrazumeva i izbegavanje bilo kakvog nasilja prema predstavnicima vlasti, kao i prema partijskim prostorijama, kao sredstva političkih protesta - poručila je Marta Kos.

- Onda nema saradnje više sa takvom državom. Ako nema saradnje, to onda utiče na ekonomske i političke tokove. Opozicioni političari su na ovaj način sami sebi dali autogol - navodi šef srpske diplomatije.

Zadatak opozicije je da pomogne svima koji bi da ruše i slabe poziciju Srbije, smatra reditelj i direktor Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan.

Vučević: Aplauzi Bartulici PRVI čovek Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević rekao je da "blokaderi nasilnici i njihovi finansijeri podržavaju stavove o takozvanoj velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku", što se, kako navodi, vidi po podršci koju pružaju poslaniku hrvatskog Domovinskog pokreta u EP Stivenu Nikoli Bartulici. On je, u utorak u Strazuburu tokom sednice EP o Srbiji, rekao da naša zemlja mora da plati ratnu odštetu Hrvatskoj. - Znate li kome u Briselu i Strazburu aplaudiraju studenti blokaderi i opozicija predvođena Đilasom i Ponošem? Jednom hrvatskom ultranacionalisti koji promoviše sve suprotno od proklamovanih evropskih vrednosti, koji promoviše mržnju prema Srbima, veliča ustaštvo i gazi po svim srpskim žrtvama. Ta spodoba traži da Srbija plati ratnu odštetu za žrtve domovinskog rata u Hrvatskoj - naveo je Vučević na "Iksu".

- To što oni rade paravan je za spoljnu upotrebu. Većina studenata, onih koji su među blokaderima, sigurno nije za izdaju Srbije, ne želi da radi protiv interesa srpskog naroda, sigurno ne želi da izda svoj narod. I tu se vidi ta dvostruka igra. Ti političari koji jure u Strazbur da se žale na Srbiju ovde u zemlji i pred studentima glume da brinu o državi, narodu, pravdi... Čim pređu granicu, menjaju ploču. Radili bi oni to, ne samo za novac, već i za džabe jer ih za srpski interes baš briga - kaže Bokan.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost ističe da bi zahtev dela srpske opozicije koji su izneli u Strazburu mogao da naruši suverenintet Srbije što, kako dodaje, građani neće podržati i da će "kao i uvek, kazniti politiku tužakanja i traženja intervencija spolja".

- Taj zahtev govori da u Srbiji ne postoji prava politička demokratska situacija, već imitiranje demokratije gde stalno neko želi da se spolja definišu odnosi i da se spolja uredi kako će izgledati naša država - kaže Barac.