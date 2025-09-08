SPREMA SE OPŠTI NAPAD NA SRBIJU: Kurti potvrdio da spremaju krvoproliće
PREMIJER lažne države u tehničkom mandatu Aljbin Kurti izjavio je da će za tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) biti izdvojeno više od milijardu evra u naredne četiri godine i najavio razvoj vojnih dronova koji će biti proizvođeni na tzv. Kosovu.
Kurti je takođe najavio da će biti stvorena zajednička jedinica sa Oružanim snagama Albanije, prenosi Reporteri.
Kurtija je njegova stranka Samoopredeljenje predložila za mandatara, i pored toga što je ustavni sud u Prištini poslanicima zabranio da do 30. septembra preduzimaju bilo kakve korake u vezi sa konstitutisanjem skupštine i vlade, nakon žalbe Srpske liste zbog načina izbora potpredsednika parlamenta iz redova manjinskih zajednica.
Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.
Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.
Kurtijeva izjava dolazi nakon sklapanja vojnih alijansi između Zagreba, Prištine i Tirane, a posle čega su sklopili savez i Hrvatska i Slovenija.
