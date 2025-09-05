Politika

STRANI POLITIČARI DOŠLI DA RUŠE VUČIĆA: Smetaju im Putin i Si, a najviše predsednik Srbije

В.Н.

05. 09. 2025. u 20:06

KOOPREDSEDNICA Evropske partije zelenih Vula Ceci i evroposlanik Razmus Nordkvis, došli su na protest blokadera u Novom Sadu, a cilj im je kako i sami kažu da ruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a smeta im saradnja našeg predsednika sa Rusijom i Kinom.

Foto: Printskrin

Ceci je ranije tokom dana rekla da budućnost Srbije nije sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i njegovim toksičnim odnosom sa šefom ruske države Vladimirom Putinom i Kinom.

Ovo je samo još jedan u nizu dokaza da blokaderi imaju podršku stranaca kojima ne odgovara to što se predsednik Vučić bori za interese Srbije. Strancima je očigledno u interesu da na čelu Srbije bude neko ko će se izvinjavati, saginjati kičmu, a ne onaj koji će se na svakom mestu u svetu zatupati interese srpskog naroda, kao što to radi Vučić.

