PROTIVIMO SE BLOKADAMA: Poruke iz Ade - moraju da prestanu sa tim

GRAĐANI Ade jasno su stavili do znanja da su protiv blokada.

Foto: Novosti

- Protivimo se svi mi koji smo ovde blokadama. Došli smo zbog toga da prestane do ludilo i da počnemo da živimo kao sav normalan svet. Mislim da je i njima već dosta i da su to plaćenici i neće uspeti u tome - istakao je sugrđanin.