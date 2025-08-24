Politika

PROTIVIMO SE BLOKADAMA: Poruke iz Ade - moraju da prestanu sa tim

В.Н.

24. 08. 2025. u 21:00

GRAĐANI Ade jasno su stavili do znanja da su protiv blokada.

ПРОТИВИМО СЕ БЛОКАДАМА: Поруке из Аде - морају да престану са тим

Foto: Novosti

- Protivimo se svi mi koji smo ovde blokadama. Došli smo zbog toga da prestane do ludilo i da počnemo da živimo kao sav normalan svet. Mislim da je i njima već dosta i da su to plaćenici i neće uspeti u tome - istakao je sugrđanin.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova