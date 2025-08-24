PROTIVIMO SE BLOKADAMA: Poruke iz Ade - moraju da prestanu sa tim
GRAĐANI Ade jasno su stavili do znanja da su protiv blokada.
- Protivimo se svi mi koji smo ovde blokadama. Došli smo zbog toga da prestane do ludilo i da počnemo da živimo kao sav normalan svet. Mislim da je i njima već dosta i da su to plaćenici i neće uspeti u tome - istakao je sugrđanin.
Preporučujemo
BORCI IZ OPŠTINE BAČ JASNI: Nećemo blokade, hoćemo sigurnu budućnost (VIDEO)
24. 08. 2025. u 19:00
DA NAŠA SRBIJA ŽIVI I RADI U MIRU: Poruka građana Bača sa skupa protiv blokada (VIDEO)
24. 08. 2025. u 18:00
ZA MIR ZBOG MOJE DECE: Poruka Pančevljanke sa skupa protiv blokada (VIDEO)
24. 08. 2025. u 17:00
"BLOKADE DONOSE STRAH I NEMIR" Majka iz Šida poslala snažnu poruku (VIDEO)
24. 08. 2025. u 15:46
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)