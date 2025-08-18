BLOKADNI TERORISTI RAZBILI PROSTORIJE SNS NA PALILULI: Kamenuju, spaljuju i uništavaju sve sto im se nađe na putu (VIDEO)

GRUPA blokadera terorista napala je prostorije Opštinskog odbora SNS u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu.

Foto printskrin N1

Oni su nešto pre 22 sata počeli da razbijaju prostorije, a onda i da gađaju pirotehnikom.

Blokaderi pokušavaju i da zapale prostorije, koje se nalaze u stambenoj zgradi, čime dovode u opasnost živote velikog broja ljudi koji tu žive.

Blokaderi su razbili i nekoliko privatnih automobila koji su bili parkirani ispred prostorija stranke.

Oni su na ulicu isprevrtali i kontejnere. Vrlo brzo stigla je Žandarmerije nakon čega su se blokaderi razbežali po okolnim ulicama.

Nakon toga su počeli da gađaju policiju, kamenicama i pirotehničkim sredstvima.

Zapalili su i nekoliko kontejnera iza sebe.