Politika

BLOKADNI TERORISTI RAZBILI PROSTORIJE SNS NA PALILULI: Kamenuju, spaljuju i uništavaju sve sto im se nađe na putu (VIDEO)

В.Н

18. 08. 2025. u 22:09

GRUPA blokadera terorista napala je prostorije Opštinskog odbora SNS u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu.

Foto printskrin N1

Oni su nešto pre 22 sata počeli da razbijaju prostorije, a onda i da gađaju pirotehnikom.

Blokaderi pokušavaju i da zapale prostorije, koje se nalaze u stambenoj zgradi, čime dovode u opasnost živote velikog broja ljudi koji tu žive.

Blokaderi su  razbili i nekoliko privatnih automobila koji su bili parkirani ispred prostorija stranke.

Oni su na ulicu isprevrtali i kontejnere. Vrlo brzo stigla je Žandarmerije nakon čega su se blokaderi razbežali po okolnim ulicama.

Nakon toga su počeli da gađaju policiju, kamenicama i pirotehničkim sredstvima.

Zapalili su i nekoliko kontejnera iza sebe.

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

