Politika

"BEOGRAD I NOVI SAD SU PRAZNI, NIKO NE MOŽE DA ZARAĐUJE SVOJ HLEB" Vučić o posledicama divljanja blokadera - Banda vlada ulicama!

В.Н.

18. 08. 2025. u 13:30

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se juče naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Predsednik je rekao da nam je "zemlja u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama".

Istakao je da je zemlja u velikoj opasnosti.

- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, sve naše vrednosti su nam ugrozili, normalan život, svakog čoveka su ugrozili. Ovo je protiv svakog od vas, protiv svakog normalnog čoveka. Ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad, Beograd nam je prazan, Novi Sad je prazan, niko ne može da zarađuje svoj hleb. Jer banda vlada ulicama – rekao je Vučić.

Politika

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

