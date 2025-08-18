"BEOGRAD I NOVI SAD SU PRAZNI, NIKO NE MOŽE DA ZARAĐUJE SVOJ HLEB" Vučić o posledicama divljanja blokadera - Banda vlada ulicama!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se juče naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane.
Predsednik je rekao da nam je "zemlja u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama".
Istakao je da je zemlja u velikoj opasnosti.
- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, sve naše vrednosti su nam ugrozili, normalan život, svakog čoveka su ugrozili. Ovo je protiv svakog od vas, protiv svakog normalnog čoveka. Ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad, Beograd nam je prazan, Novi Sad je prazan, niko ne može da zarađuje svoj hleb. Jer banda vlada ulicama – rekao je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
