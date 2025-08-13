ĐURIĆ O BLOKADERIMA: Srbiji nisu potrebne slike politički motivisanog nasilja i nove tenzije

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić oglasio se povodom divljaštva koje su blokaderi ustaše sinoć pokazali u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

Foto MSP

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Osuđujem novi talas besmislenog verbalnog i nažalost i fizičkog nasilja dela opozicije. Slike nereda već su postale predmet zlonamerne propagande protiv naše zemlje.

Istovremeno snažna podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i svim onim društvenim akterima koji se zalažu za očuvanje stabilnosti i poštovanje institucionalnog poretka.

Srbiji su potrebni mir, stabilnost, tolerancija i sabornost. Srbiji nisu potrebne slike politički motivisanog nasilja i nove tenzije.

Neophodno je da se okupimo oko ideje da se budućnost Srbije može graditi samo uz spremnost na kompromis i poštovanje osnovnih pravila demokratije.

Država koja će odgovarati našim potrebama i ambicijama može se sagraditi samo ljubavlju, strpljenjem i znanjem. Prečice ne postoje. Svi koji obećavaju prečice ne govore istinu", naveo je Đurić.

