ĐURIĆ O BLOKADERIMA: Srbiji nisu potrebne slike politički motivisanog nasilja i nove tenzije
POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić oglasio se povodom divljaštva koje su blokaderi ustaše sinoć pokazali u Bačkoj Palanci i Vrbasu.
Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:
"Osuđujem novi talas besmislenog verbalnog i nažalost i fizičkog nasilja dela opozicije. Slike nereda već su postale predmet zlonamerne propagande protiv naše zemlje.
Istovremeno snažna podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i svim onim društvenim akterima koji se zalažu za očuvanje stabilnosti i poštovanje institucionalnog poretka.
Srbiji su potrebni mir, stabilnost, tolerancija i sabornost. Srbiji nisu potrebne slike politički motivisanog nasilja i nove tenzije.
Neophodno je da se okupimo oko ideje da se budućnost Srbije može graditi samo uz spremnost na kompromis i poštovanje osnovnih pravila demokratije.
Država koja će odgovarati našim potrebama i ambicijama može se sagraditi samo ljubavlju, strpljenjem i znanjem. Prečice ne postoje. Svi koji obećavaju prečice ne govore istinu", naveo je Đurić.
BONUS VIDEO:
DIVLjAŠTVO BRAJANA BRKOVIĆA: Snimak kako gađa policiju i neistomišljenike u Vrbasu
