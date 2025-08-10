"NIŠTA NE MRZE KAO SRPSKU TROBOJKU, STRAH JE PROŠAO, NAROD PRUŽA OTPOR" Vučić o blokaderima, novim ekonomskim merama, Putinu i Trampu...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost je “Nacionalnog dnevnika” na televiziji Pink i govorio o najvažnijim temama.

O novim ekonomskim merama

Govoreći o novim ekonomski merama Vučić je rekao da se rade velike stvari.

- Ne možete kao predsednik a da ne budete opredeljeni da pratite velike stvari. Da se sprmate za velike sastanke, ali i da vidite muke svakog čoveka. Problem svakog čoveka, oni koji nisu bogati i besni moraju da budu naša glavna preokupacija. Dali smo sve od sebe sa mojim saradnicima da dođemo do rešenja koja ćemo pretstaviti u narednim danima - kaže Vučić.

Kaže da će raditi na mnogo polja, najmanje pet.

- Uzeli smo modele Mađarske, Rumunije, S. Makedonije da vidimo kako da spustimo cene najvećeg dela proizvoda. Pogledajte kojim su se trikom služili trgovci. Imam protiv da oni budu prebogati i da zarađuju previše, kao i naše banke. Kod nas cena hrane i bezalkoholnih pića je na nivou 95 posto prosečnih cena EU. Ovde nije cena gasa i struje kao u EU, niti su nam plate na nivou evropskih. A znate li kolike su im marže. Od 35 do 42 posto. Kao nemački Lidl, pa su povećali marže sa 18 posto, uduplali ih - kaže Vučić.

Kaže da će im ograničiti maržu i da će imati desetine grupa proizvoda, i očekuje da će ukupno cene u Srbiji pasti od 15 do 20 posto, posebno u prehrambrenom sektoru.

- Da sve to padne do nivoa do 20 posto i verujte uspećemo - ističe Vučić.

Vučić je potom naveo primer i proizvođača jogurta.

- Proizvođaču ostaje oko 6 dinara. U redu je ljudi, ali nemate smisla da zaradite 75 posto. Naši trgovci moraju da plaćaju reket velikim lancima. Ne brinu o građanima, uradićemo to brzo. Donosimo mere, to će biti uredbe o ograničavanju marži, kategorija proizvoda. Ići ćemo u okviru tih mera na druge - kaže Vučić.

Kaže da zna da stižu pritisci nekih ambasada iz kojih dolaze veliki lanci.

- Nemam ništa protiv trgovaca, imam protiv bahatosti. Takođe ćemo rešavati probleme kredita. Isto važi i za banke. Gledaćemo da nađemo neka rešenja i da razgovaramo sa bankama. Ako nećete izaći državi u susret, što bi onda radili i sa državnim organima. - ističe Vučić.

Kaže da će prva mera biti cene, trgovine, zakoni, mere.

- Da ljudi odmah osete boljitak. To će se odraziti i na cene u ugostiteljskim objektima. Sve je preksupo. Verujem da će ljudi biti zadovoljni i mnogo smo truda uložili. Mi smo dovodeći ih više iz stranih zemalja razvijali konkurenicju. A oni su se dogovorili. Znate li koliko je to da vam je marža 35 posto. E lepo spustite na 20 ili 30, a onda ćemo da razgovaramo na drugačiji način - kaže Vučić.

- Imamo domaću banku Poštansku štedionicu, koja nema problema sa bilansima. Nije kao one banke u vreme blokaderske vlasti koje su sve bile uništene od Agrobanke i zahvaljujući žutom pravosuđu nikada nisu za to odgovarali. Ovog puta ćemo morati da budemo hrabriji, htela to Narodna banka ili ne - kaže Vučić.

O divljanju blokadera u Novom Sadu

- Jedino što znam je da su ponovo rodoljubi prefarbali to što su blokaderi hteli da unište - srpsku trobojku. Opet su izašli pre nekoliko minuta i rodoljubi su ponovo vratili zastavu. Više ih se niko ne plaši. Napadali su ih blokaderi, al isu se oni žalil ida su dobili batine. Opet su juče došli u Petrovac, pa su ih obični ljudi izmlatili.

- Znaju oni koliko su slabiji u Beogradu, a gde imaju posebnu opsesicnu potrebu da pokažu svoju snagu, to je sever Srbije, Novi Sad i još nekoliko mesta. I taj autonomaški sektor nije tako snažno podigao glavu još od 90. Kad sam govorio o tome u Sremskoj Mitrovici, kada sma rekoa da njihova želja je prvo široka autonomija, Republika Vojvodina i onda ocepljenje. Govorili su da plašim ljude, a došli smo dotle da nekim ljudima boje zastave njihove zemlje toliko smetaju. Nisu mogli da trpe to ni sat vremena, nego su se pojavili ponovo krečili. Za njih je srpska zastava, trobojka, poput crvene marame u koridi. Ništa ih ne ne nervira i ne mrze ništa kao srpsku trobojku. Gazili su tu zastavu ranije. Sada ide otpor na svakom koraku. Jasno im je da se ljudi suprostavljaju i da je strah prošao. NE plaše se nikakvih njihovih batinaša.

- Moramo da pokušamo da razgovaramo sa svima i da ujedinimo ljude, ali je teško to uraditi sa nekim ko misli da ima pravo da ide na kuće ljudi, da maltretira decu, a da kad mu se nešto slično desi stane i viče "Policija, policija".

Ističe da tu ima dobrih ljudi sa kojima će morati da se razgovara.

- Vreme odgovornosti dolazi, nigde im više neće poći. Kažu napeto u Petrovcu, jer građani čuvaju svoju imovinu. Zamislite greha da čuvate ono što vama pripada, nikoga ne napadate. I tako u svakom gradu, a u neki banditi i batinaši dolaze da ih biju svakog dana. Oni ne brane političku stranku, oni su na braniku otadžbine. Rekli su mi da je Vukašin naš čovek iz stranke, bio sam jako srećan, video sam da je dostojanstveno sve podneo. Oni imaju poseban pik na žene, mrze i Srbiju i žene. Ceo je dečko završio u crvenoj farbi, on je na kraju nastavio da farba i kaže da je pravoslavac i Srbin. A onda su oni rekli da su ih građani napali, a oni prosuli farbu na njih.

Kaže da je septembar težak mesec, ide u Kinu, Japan, Ameriku, biće najveća parada sa stranim gostima.

- Bog zna gde neću biti. Ali održaćemo jedan od najvećih skupova, verujem veći nego 12. aprila u Beogradu. Novi Sad je to zaslužio. Ljudi su trpeli teror kakav niko nigde nije trpeo - kaže Vučić.

- NBe mogu da vam kažem kakva je uloga policije. Policija u Novom Sadu je čuvala blokadere. Policija ovde njih nije privodila, ni legitimisala, ne postoji objašnjenje šta rade. Ali njihov posao je mnogo teži nego naš. Mi možemo da ih kritikujemo, izloženi su pritiscima i napada ih neko.

- Moje pitanje ko je uništio 200 traktora naših domaćina. TO su najobičniji traktori koji srpskih domaćinima znače život. Znate li koliko je ljudi osuđeno, doneta prekšajna kazna protiv dvoje. Beogradska policija nije htela namerno da istraži, a i tužilaštvo ne bi uradilo bilo šta. Ne zaboravljam to, jer pišem knjigu i stalno se podsećam. Biće tu zanimljivih detalja kako se ko ponašao i šta se zbivalo. Vreme odgovornosti dolazi i ljudi ne moraju da brinu. Pozivam i njih da moramo da razgovaramo, da ne mogu da tuku druge. Izbore ćemo imati pre ustavnog roka - kaže Vučić.

O naslovnoj strani lista danas

- Odlično se osećam. Kad god vidim da me napadju hrvatski, sarajevski mediji, deo ŠPolakovih medija u Podgorici, Prištini i antisrpski mediji u Beogradu, ja sam srećan. Znam da sam i tog dana nešto dobro za Srbiju uradio.

- Sve se promenilo, Vukan ume da oseća, alki ćuti i ništa ne govori. Kada ga pitate za koga je i zašta je, onda zna da kaže. Voli majicu Ja sam ćaci, i Zvezdin dres. Milica se najviše sekira, bila je najjača, sad je ušla u fazu da je emotivnija. Verujem da su ponosni svi na svoga oca. Ja sam čestitao danas ljudima u GO SNS Novi Sad, jer se vsaki dan suočavaju sa antisrpskim blokaderima. Mali broj ljudi je prihvatio teret na svoja leđa i ponosam sam što sam dobar deo tereta.

O manipulaciji sa Đokovićevom vilom u Šolakovim medijima

Vučić je komentarisao i laži opozicionih medija i činjenicu da su "španske vlasti novčano kaznile tenisera Novaka Đokovića, a Nova S pokušala da to predstavi kao da je to uradila Srbija".

- Znaju da su njihovi čitaoci nepismeni ili površni. Sve što prebacuju drugima su ustvari oni. Zadržavaju se prosečno na vesti 3,2 sekunde. Taman da pročitaju naslov, a nema veze sa istinom. To nema nikakve veze sa Srbijom nema, to je u Španiji. Ali to je jedna u nizu bezzbrojih laži. Kao što kažu to su "narodne pare" za auto-put. A gde su to vaše pare bile od 2000 do 2012.

- Kada se dokaže da je laž, idemo sa još većim lažima.

O stanju Darka Glišića

Predsednik je otkrio i nove informacije o stanju Darka Glišića.

- Bio sam danas kod njega, on je dobro, stalno se čujemo, sad ga viđa i porodica. Divna porodica, jedva čeka da se vrati u pun pogon. Za neki dan moći će i da gleda. Još je na intenzivnoj nezi.ž

O izborima

- Đilas će im biti šef čak i da se ne pojavi na toj listi. I ideološki i finansijski. Oni su veliki favoriti, imaju veliki novac. Ove ljude plaćaju svaki dan, nisu došli oni džabe da farbaju. Plaća se iz različitih donacija, videćete kako se plaćaju blokaderi iz zborova. Iznenadićete se kada vidite koliko je to para i to dođu stotine hiljada evra na račun jednog, pa onda on to deli ostalima po 100, 200 evra. Oni su veliki favoriti, imaju snažne medijske platforme, jaku logistiku. Ali kada prebrojimo glasove oko pola 120, mi ćem oda znamo ko je pobedio. A iozbori će biti pre roka. Suprostavićem ose najgorima, koji su fakultete pretvorili u svinjac, kao i najvećim lopovima Đilasu, Aleskiću.

O Dodiku

- Teška je situacija, danas sam razgovarao sa Dodikom, narednih dana ćemo se videti. Mogu da kažem da ćemo uvek biti uz naš narod i RS, nisam saglasan sa tim da je Dodik krivac. Dodik je bio u pravu po pitanju imovine, a oni su ga namerno gurali u ćošak. Ali niko me nije slušao, šta ja tu da radim. Kad god budu ponudili da priznamo Kosovo.

O susretu Putina i Trampa

- Nisam siguran da će doneti okončanje sukoba, al isam siguran da je veoma važan. Želim im sreću, svi navijamo za mir u Ukrajini. Ja nemam zajedljivih komentara po tom pitanju. Mogao sam da se sećam kad su nam branili da razgovaramo sa Rusima i Amerikancima, a ja njima želim dai maju dobar susret, rezultate i da nas sve obraduju da imamo mir. To će za našu i druge ekonomije da znači mnogo . A onda ćemo morati da pustim ou red ispred nas sve durge koji s govorili o drugoj strani sve najgore, nećem oda se trapmo nego da čuvamo poziciju naše Srbije.

- Još jednom da se zahvalim svima u Novom Sadu, Petrovcu, Vrbasu, širom Srbije koji se broe hrabro, molim vas samo mirno. Oni izlazu traže u nasilju, zato dovode batinaše. Nama je potreban mir i da sa batinašima razgovaramo, prvo da odgovaraju i da razgovaramo i dap okušamo da vratim osve što su oteli u prethodnom periodu svim građanima Srbije.