"KUKAVICE KOJE SE HVALE KAD UPLAŠE DETE" Brnabić: Falange koje idu po kućama da terorišu nekoga nazivaju "batinaš" - zaista? (FOTO)
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na laži Nove S.
- Falange koje svaki dan idu po kućama da terorišu ljude i maltretiraju decu, biju profesore i dekane koji im se ne sviđaju, napadaju novinarke i kidišu na srpsku trobojku gde god je vide, nekoga nazivaju "batinaš" i pričaju o temeljima Srbije. Zaista? Kukavice koje se hvale kad uplaše i rasplaču dete od 5 godina i onda svako veče ponavljaju isto. Ništa nema tu akademski, a još manje časno. I samo vi ne brinite o međunacionalnim odnosima u Srbiji, vi kojima je Vojvodina dobra samo kada za nju tražite pozivni broj i u Dubrovniku vičete kako to nije Srbija. Umećemo mi, na čelu sa @avucic, da zaštitimo Srbiju razumom i ljubavlju od takvih kao što ste vi, vaši nalogodavci i vaše tajkunske medijske trupe. Hvala narodu koji je danas u Novom Sadu ustao da odbrani Srbiju! - poručila je Brnabić.
Preporučujemo
PIPER: Narod neće blokadere zgubidane
10. 08. 2025. u 14:33
KAKVA SRAMOTA! Blokaderske ustaše ponovo uništavaju srpsku zastavu! (VIDEO)
10. 08. 2025. u 13:26
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)