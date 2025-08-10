Politika

"KUKAVICE KOJE SE HVALE KAD UPLAŠE DETE" Brnabić: Falange koje idu po kućama da terorišu nekoga nazivaju "batinaš" - zaista? (FOTO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 15:09

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na laži Nove S.

КУКАВИЦЕ КОЈЕ СЕ ХВАЛЕ КАД УПЛАШЕ ДЕТЕ Брнабић: Фаланге које иду по кућама да тероришу некога називају батинаш - заиста? (ФОТО)

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Falange koje svaki dan idu po kućama da terorišu ljude i maltretiraju decu, biju profesore i dekane koji im se ne sviđaju, napadaju novinarke i kidišu na srpsku trobojku gde god je vide, nekoga nazivaju "batinaš" i pričaju o temeljima Srbije. Zaista? Kukavice koje se hvale kad uplaše i rasplaču dete od 5 godina i onda svako veče ponavljaju isto. Ništa nema tu akademski, a još manje časno. I samo vi ne brinite o međunacionalnim odnosima u Srbiji, vi kojima je Vojvodina dobra samo kada za nju tražite pozivni broj i u Dubrovniku vičete kako to nije Srbija. Umećemo mi, na čelu sa @avucic, da zaštitimo Srbiju razumom i ljubavlju od takvih kao što ste vi, vaši nalogodavci i vaše tajkunske medijske trupe. Hvala narodu koji je danas u Novom Sadu ustao da odbrani Srbiju! - poručila je Brnabić.

