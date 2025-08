Finansijeri obojene revolucije, na prvom mestu Džordž Soroš i njegov Fond za otvoreno društvo, u Beograd su poslali “klimatsku aktivistkinju” Gretu Tunberg.

Obojena revolucija koja u Srbiji traje osam meseci lagano odumire, jer se gasi podrška blokaderima. Njihovo skaradno i ogavno demoliranje Studentskog kulturnog centra, kao i niz antisrpskih poteza ogolio je taj luciferijanski kult.

Iz tog razloga finansijeri obojene revolucije, na prvom mestu Džordž Soroš i njegov Fond za otvoreno društvo, u Beograd su poslali “klimatsku aktivistkinju” Gretu Tunberg da pruži podršku umirućoj kontejner revoluciji.

Kako je sama izjavila, nalazi se u Beogradu da “podrži lokalnu borbu za slobodu, protiv korupcije i protiv eksploatacije prirode”.

Njena podrška, ipak, dolazi sa jasnom porukom Srbima da Kosovo i Metohija nije deo naše zemlje, jer to tako smatra Džordž Soroš, koji govori kroz ovu mladu “aktivistkinju”.

- Poslednjih nekoliko nedelja provela sam u Albaniji, Makedoniji, Kosovu, u Crnoj Gori i ovde u Srbiji - izjavila je Tunberg u kameru blokaderskih terorista sa Mašinskog fakulteta.

Oni su ovu izjavu radosno i ushićeno objavili, bez obzira što podriva teritorijalni integritet Srbije i Ustav zemlje baca u blato.

Kako im je od poštovanja sopstvene zemlje i njenog Ustava važnija podrška spolja, a posebno Soroševog NVO sektora, sama Tunberg je posvedočila da se “povezala za lokalnim aktivistima”.

Međutim, mnogo pre povezivanja sa domaćim blokaderskim teroristima, Gretu Tunberg je sa Sorošem i međunarodnom globalističkom mrežom NVO povezala Lujza-Marija Nojbauer.

Ona je članica stranke Savez 90/Zeleni iz Nemačke, i po zanimanju je još i “aktivistkinja”. Njene “aktivnosti” vezane su za volontiranje u ONE Campaign, organizaciji koja se navodno bori protiv siromaštva.

Ipak, ta organizacija je direktno finansirana od strane Bila Gejtsa i Fonda za otvoreno društvo Džordža Soroša. U opravdavanju svoje uloge u “aktivizmu” Grete Tunberg, Nojbauer je izjavila, krajnje neironično, da za svoju ulogu u NVO sektoru nije plaćena.

Štaviše, za svoje veze sa Tunberg rekla je da su one samo “prijateljice i saradnice u klimatskom pokretu”. Ne treba ni spominjati da je cela medijska mreža duboke države i Džordža Soroša, oličena u Asošijejted Presu, CNN-u i drugima, bila upregnuta da opravda veze Nojbauer, odnosno Soroša, i Grete Tunberg.

Zadatak Grete Tunberg danas je da upravo Srbima prenese poruku da sa blokaderskim teroristima na vlasti dolazi i priznanje nezavisnosti narko-paradržave Kosovo. Sa dolaskom blokaderskih terorista, prenosi Tunberg, dolazi i neograničen uticaj Džordža Soroša na samo biće srpskog naroda.

Naš narod će u tom slučaju morati da prizna i tzv. genocid u Srebrenici, da sam ukine Republiku Srpsku, da dozvoli secesiju tzv. Sandžaka i Vojvodine, i sve druge stavke sa spiska Džordža Soroša.

Međutim, očigledne činjenice nije bilo moguće poreći. Samim tim, jasno je zašto je Greta Tunberg na “balkanskoj turneji” baš u trenutku odumiranja obojene revolucije došla u Beograd.

Za fašizam optužuje Srbe kojih su fašisti pobili 2 miliona

Skandalozna izjava “aktivistkinje” Tunberg začinjena je i rečima da je “borba za pravdu i za čistu životnu sredinu neraskidivo povezana sa borbom protiv smrtonosnog fašizma i nacionalizma”.

Neverovatna konstrukcija narativa u kojem Šveđanka optužuje za fašizam Srbe koji su izgubili dva miliona ljudi od fašizma, posebno dobija na monstruoznosti kada znamo da su se hiljade i hiljade Šveđana javljale dobrovoljno u SS divizije “Viking” i “Nordland”.

Dolazeći iz zemlje koja je prisilno sterilisala 30.000 ljudi, primenjujući zloglasnu “eugeniku” mnogo pre samog Hitlera, Tunberg fašistima naziva rodoljubive Srbe, patriote koji brane svoju zemlju od obojene revolucije.

Šveđani su od 1934-1976. postavili eugenički plan, prema kojem je trebalo da se “otarase” slabih i nemoćnih. Sterilisani su bolesni i siromašni, oni koje je ta današnja “velika demokratija” smatrala otpadom, talogom društva.

Za njih su i Sloveni, među njima i Srbi, bili niža rasa, otpad čovečanstva koji treba uništiti. Taj otpad, prema planu nacista, među kojima su bili i Šveđani, najbolje će uništiti sam sebe, međusobnim borbama i klanjem.

Sve to vidimo danas kada teroristički blokaderi, uz pomoć Soroša i Grete Tunberg, nastoje da razvale državu Srbiju i Srbe potčine stranim interesima kako bi jednom zauvek nestali sa mape.

Prevod za Gretu

Kako bi i Greta pročitala, dostupna joj je i istina na jeziku koji bi trebalo da razume:

Soros Sends Greta Thunberg to Support Serbian Blockaders: Declares in Central Belgrade That Kosovo Is Not Part of Serbia

The color revolution that has been dragging on in Serbia for eight months is slowly dying out, as public support for the blockaders wanes. Their grotesque and disgraceful vandalism of the Student Cultural Center, along with a series of anti-Serbian actions, has laid bare the true face of this Luciferian cult. In response, the financiers of the revolution—chief among them George Soros and his Open Society Foundation—have dispatched “climate activist” Greta Thunberg to Belgrade to lend her support to the dying “dumpster revolution.”

As Thunberg herself declared, she is in Belgrade to “support the local fight for freedom, against corruption, and against the exploitation of nature.”

Her support, however, comes with a clear message to the Serbian people—that Kosovo and Metohija are not part of Serbia. That is the belief of George Soros, and Thunberg is merely his mouthpiece.

“In recent weeks, I’ve been in Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro, and here in Serbia,” Thunberg announced in a video for the blockading terrorists from the Faculty of Mechanical Engineering.

They gleefully shared this video, ignoring the fact that it undermines Serbia’s territorial integrity and tramples on the Constitution.

Because foreign approval—especially from Soros’s NGO network—is more important to them than their own country and Constitution, Thunberg openly stated that she “connected with local activists.”

Yet long before her connection with domestic blockading terrorists, Greta Thunberg was linked to Soros and the globalist NGO network through Luisa-Marie Neubauer.

Neubauer is a member of the German political party Alliance 90/The Greens and is also, unsurprisingly, a professional “activist.” Her “activism” includes volunteering for the ONE Campaign, an organization that allegedly fights poverty.

In reality, that organization is directly funded by Bill Gates and George Soros’s Open Society Foundation. In defending her role in Thunberg’s activism, Neubauer claimed—quite unironically—that she is not paid for her involvement in the NGO sector.

Moreover, she insisted that she and Thunberg are “just friends and fellow climate movement activists.” Unsurprisingly, the entire media network of the Deep State and Soros—embodied by Associated Press, CNN, and others—was mobilized to defend the link between Neubauer (and thus Soros) and Greta Thunberg.

Thunberg’s mission today is to deliver a message to Serbs: that with the arrival of blockading terrorists in power, recognition of the narco-parastate of Kosovo will follow. According to Thunberg, this will also mean the unlimited influence of George Soros over the very soul of the Serbian people.

Our nation, in that case, will be forced to acknowledge the so-called genocide in Srebrenica, to dismantle the Republic of Srpska, to permit the secession of so-called Sandžak and Vojvodina, and to accept all the other items on George Soros’s list.

But the facts speak for themselves, and that’s precisely why Greta Thunberg has come to Belgrade as part of her “Balkan tour” just as the color revolution is gasping its last breath.

Accusing the Victims of Fascism: Thunberg Targets Serbs Who Lost Two Million to Fascist Atrocities

Thunberg’s scandalous statement was further laced with the claim that “the fight for justice and a clean environment is inseparably tied to the fight against deadly fascism and nationalism.”

It’s a stunningly perverse narrative twist: a Swede accusing the Serbian people—who lost two million lives to fascist brutality—of fascism. The monstrosity of such a claim becomes even clearer when one recalls that thousands of Swedes volunteered for the SS “Viking” and “Nordland” divisions during World War II.

Coming from a country that forcibly sterilized 30,000 people as part of a eugenics program long before Hitler, Thunberg now brands patriotic Serbs as fascists for daring to defend their homeland from a color revolution.

Between 1934 and 1976, Sweden implemented an eugenic plan aimed at eliminating the weak and helpless. The sick and poor were sterilized—those whom that “great democracy” considered the dregs of society.

For them, Slavs—including Serbs—were an inferior race, human waste to be eradicated. According to the Nazi plan, aided by some Swedes, the best way to destroy this “waste” was to have them destroy themselves—through internal conflicts and bloodshed.

And that’s exactly what we see today, as terrorist blockaders, with the help of Soros and Greta Thunberg, attempt to dismantle the Serbian state and submit the Serbian people to foreign interests—so they may disappear from the map once and for all.

