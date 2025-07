BLOKADERI KAO ROGOVI U VREĆI! Ćuta preti građanskim ratom i poručuje: Neću da se šlihtam i glumim servirku u studentskoj kantini! (VIDEO)

PREDSEDNIK Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta opleo jepo delu opozicije i onima koji se kriju iza naziva "studenti".

Foto: Printskrin

- To dal su dve kolone, mora da se desi razgovor. A ne da kad neko nekog pozove na razgovor da ga spale na lomači jer nije normlano da ti pozoveš na razgovor, a da ti ne ko kaže nemoj da tgi slučajno padne na pamet da me zoveš na razgovor. To nije normalno, a bilo je mesta za sve, neki nisu htel ida dođu. Ovde se mnogi šlihtaju studentima. Ako nešto prezirem to je da glumim servirku u studentskoj kantini i da se šlihtam bilo kome - rekao je Ćuta.

