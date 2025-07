KO JE PUSTIO LAŽNO ISTRAŽIVANJE O REJTINGU BLOKADERA? Fantomska fondacija naručila, kafanska agencija sprovela, Šolakovi siročići servirali

ŠTO je babi milo, to joj se i snilo.

Ali da baba samo spava i sanja, ni po jada. Nego baba u snu bunca…

Mediji Junajted grupe juče su, svi odreda, na velika zvona obznanili istraživanje javnog mmnjenja po kojem bi nekakva „studentska lista“, da se izbori održavaju danas, imala znatno više glasova od liste Pokreta za naroda i državu. Isti je recept primenjivao Hitler pred sam kraj rata. Njegov Državni radio emitovao je vesti o odmornim divizijama i novom super-oružju, koje samo što nije...

Istraživanje je, navodno, sprovela agnecija Sprint Insight, koja se na celom internetu spominje u kontekstu ove vesti, što vrlo plastično svedoči o njenom dosadašnjem radu, iskustvu, kredibilitetu i svemu ostalom.

A naručilac istraživanja je Fondacija Better Future for Serbia, koja faktički ne postoji.

Kurir je danas celu ovu komediju demontirao do poslednjeg šrafa, pokazavši da je sve fejk: i mediji koji su fejk vest preneli, i navodne agencije koje su tu vest proizvele.

Ali, zašto bi se punoletni ljudi upuštali u ovu detinjastu obmanu providnu kao prozorsko staklo?

Ima nekoliko mogućih razloga, a biće da su ovog puta svi zajedno bili u igri. Jer, blokaderi i njihova „studentska lista“ u velikoj su nuždi.

Ajmo redom…

Do Kosjerića i Zaječara verovalo se da je pobeda „studentske liste“, koja, uzgred rečeno, nije studentska, nego joj je primereniji naziv rektorska i profesorska… verovalo se da je njihova ubedljiva pobeda garantovana. Kad, ono, cvrc… Narod ih nije hteo.

I to, i ostala zbivanja oko izbora koje blokaderi traže – neslaganja sa opozicijom, i među sobom o kojima, uprkos gvozdenoj cenzuri, dopiru glasovi do javnosti – učinili su da entuzijazam znatno splasne. Sad traže izlazak na birališta a mole boga da do njena ne dođe. Ovakve ankete iz babinog bunila imaju dvojaku svrhu: njima nastoje da mobilišu naivne pristalice, i sami sebe hrabre, kao što strašljivac zviždi kad noću ide kroz šumu.

Činjenica je da se blokaderski pokret ispumpao, da više nema ni snage ni ideja. Ovo što se sada radi pokušaj je da mu se da veštačko disanje. I zato duvaju, duvaju...

Idemo dalje…

N1, Nova, Danas i ostalo, takozvani Šolakovi siročići, nalaze se u paničnom strahu od poteza Junajted grupe koja nema razloga da trpi njihove gubitke. (Šolak je sipao pare, ne svoje, jer je računao da će mu se višestruko vratiti kad pobedi njegova politička opcija.) Za njih bi najbolje bilo da blokaderi pobede, a da oni postanu glasila nove vlasti. Otuda njihova histerična propaganda u korist blokadera, koja podrazumeva i širenje ovakvih fejk vesti…

Ali, nije ovo samo za podsmeh. Opasna stvar je u pitanju…

Pod jedan, plasiranje navodnih istraživanja o premoći „studentske liste“ utiče na nerealna očekivanja jednog dela javnosti,, i priprema teren za tvrdnje da su izbori pokradeni kad jednom rezultati, sasvim različitih od ovih, budu saopšteni. To opet, predstavlja uvod u dalju društvenu nestabilnost…

Otuda se postavlja i pitanje odgovrnosti vlasnika agencije Sprint Insight, Dušana Milenkovića, Dušana Vučićevića i Nikole Jovića, od kojih su poslednja dvojica predavači na FPN.

Studenti na ovoj visokoškoskoj ustanovi obavezni su da polože ispit Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom. Kako ova dvojica mogu da budu čak profesori ako je evidentno da ni sa istraživanjima ni sa statistikom veze nemaju?

Što se Milenkovića tiče, „političkog konsultanta“ sa iskustvom u propagiraanju upotrebe ultrazvuka u ginekologiji (podatak sa njegovog linkedin.com profila), njegova istinska vokacija je humor. Komentarišući za Danas svoje „istraživanje“ (profesori sa FPN mudro ćute), Milenković je izjavio da je „iznenađen brzinom“ kojom je povećana razlika između blokadera i Vučića u istraživanju koje je sam izmislio! Šta je sledeće: da nudi opkladu da će pogoditi koliko će blokaderi imati glasova u sledećem istraživanju?

Baba, dosta si buncala, probudi se…

(Kurir.rs)