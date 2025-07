KO JE MILIJARDER KOJI FINANSIRA BLOKADERE? Skuplja novac u Americi - ovako je govorio pre pada nadstrešnice (VIDEO)

JEDAN od najuspešnijih preduzetnika startap scene Nenad Milanović sada podržava blokade u Srbiji, iako je samo 14 dana pre pada nadstrešnice imao sasvim drugačije reči za svoju zemlju, prenose mediji.

Naime, on je u jednom intervjuu u oktobru 2024. godine ovako govorio o prilikama i mogućnostima u Srbiji.

- Ne želim da neko misli da je iz Srbije nemoguće napraviti uspeh. Uvek postoji način i uvek može da se to postigne, samo treba da budeš sposoban da radiš puno sa malo resursa, a mi to ovde baš znamo. Može ovde svašta da se napravi i stvari postaju sve bolje. Nadam se da to nije samo uticaj makroekonomskih faktora, da je ceo svet dobijao pa smo i mi u dobitku zbog toga, nego da sada i kada dolaze malo lošija vremena, posebno poslednjih godinu, dve, da i dalje možemo da držimo istu stopu rasta i da izrastemo i napravimo mnogo više stvari nego što to rade neke druge države danas - kazao je tada Milanović.

Kako pišu mediji, danas Nenad Milanović ima sasvim suprotne stavove i na sva usta vređa svoju zemlju.

Mediji pišu da je on milijarder iz Silicijumske doline koji finansira blokadere i kači najjezivije objave na društvene mreže.

Skupljeno 92 hiljade dolara za Milomira Jaćimovića!



Živeo Milomir pic.twitter.com/VmSjIrT8I0 — Nenad Milanović (@seanmilanovic) July 3, 2025

