KINESKI PREDSEDNIK PISAO PREDSEDNIKU VUČIĆU: Evo šta je tema dvojice lidera

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinara da je dobio pismo od predsednika Kine Si Đi Pinga.

FOTO TANJUG/VLADA REPUBLIKE SRBIJE/ SLOBODAN MILJEVIĆ

Kaže da je uputio kineskom predsediku Siju pismo, nakon čega je usledio odgovor.

- Molili su me predstavnici Stelantisa u Kragujevcu,tamo se proizvodi panda i citoren c3. Imali su veliki problem oko mineralnih sirovina ,tražio sam ja sirovine koje su im potrebne za automobile, ali kad su krenule carine Amerike nisu mogli po normalnim cenama to da nabavljaju. Zamolili su me ljudi iz Stelantisa da uputnim pismo Sju, što sam i učinio, da sačuvam radna mesta. I predsednik SI mi je odgovorio:

- Pridajem veliki značaj dobijanju sirovina koji ste pomenuli u pismu. Već sam zadužio relevantne instzitucije dkineske strane da održavaju blisku komunikaciju sa srpskom tranom i da po ubrzanom postupku završe proceduru odobrenja kao poseban slučaj".

- Hvala Siju što nas trenira na ovaj način, ngoo sam srećan i zahvalan kineskom predsdiku. Sa velikom radošću čekam odlazak u Kinu i susret sa Sijem.