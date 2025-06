"MOLIM VAS DA NE UGROŽAVATE SVOJE ZDRAVLJE, NAMA JE OVO ZA NAUK" Vučić se sastao sa studentima koji žele da uče (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je delegaciju studenata koji žele da uče.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Obraćanje predsednika i razgovor sa studentima

- Video sam da vas dvojicu nisu pustili na svoje fakultete. Bio sam zabrinut najavama vašeg štrajka glađu, želeo bih da čujem vaše probleme - rekao je Vučić na početku sastanka.

Pavlović je istakao da su im blokaderi uništili godinu koja je nenadoknadiva.

Foto: Printskrin

Istakao je da su im blokade njegovog fakulteta onemogućile da rade na izradi rada za simpozijum na kojem su učestvovali

- Na naša pisma niko nije odgovaralo. Podnosili smo i krivične prijave, nema efekta. Pričali smo i sa Martom Kos, ni tu nije bilo efekta. Mi više ne vidimo kuda. Mi želimo da znanje bude u fokusu. Mi smo poštovali sve principe demokratije, dok oni nas teraju iz Pionirskog parka i nazivaju psihičkim bolesnicima. Jednostavno nemamo kuda i zato smo se odlučili na poslednji korak - štrajk glađu - rekao je Pavlović.

Student Vladimir Balać je prepričao neprijatnost koja mu se dogodila, kada su mu blokaderi zabranili da uđe na njegov fakultet.

- Dule vampir i tamo neki mi nisu dozvolili da uđem na moj fakultet. Ja sam redovan student, dobitnik Dositejeve stipendije - rekao je Balać.

Foto: Printskrin

- Njima nije bilo neprijatno. Sve ostale su pustili, samo meni nisu dali da uđem na fakultet, i na kraju su me okružili. Kažu plenom mi je izglasao crveni karton, ja sam na crnoj listi!

Svoju situaciju prepričao je i student Luka Lalošević.

- Svi koji kažu da su protiv blokada odmah budu napadnuti. Studneti se boje da kažu zbog toga svoje mišljenje.

- Mi nikada nikog nismo targetirali - rekao je Pavlović.

- Mi ćemo morati sebe da menjamo. Kada sam uzeo brojeve da vidim koliko novca izdvajamo za univerzitet 54,8 milijardi, za visoko školstvo. Kada uzmete u obzir da je studenata na budžetu 100 hiljada i da ne kažete da je sve to za te studente, mi oko 4000 evra plaćamo po studentu. Troškovi fakulteta nisu ni upola ti koliko mi plaćamo. Mi plaćamo uspeh onih koji uče, svake godine 4000 evra za svakog studenta. To fakultetu uzimaju, od toga žive i zato su sada zabrinuti. Mi ćemo to morati da promenimo. Daću sve od sebe da do kraja mandata da pokušamo da promenimo svoje navike, da razumemo da mi moramo da budemo drigačiji, da mora da se poštuje rad. Da odustanemo od anarholoberalnih ideja socijalističkog samoupravljanja u kojem neko zato što je to tako zamislio ima prava da traži šta hoće i da oduzima prava drugima - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Istakao je da su oni odrasli momci i da će uspeti da se suoče sa svime što im se dešava.

- Za samo nekoliko meseci, vi već sada vidite koliko vas ljudi voli. Dolaze da se slikaju sa vama, baš mi je bilo drago. Ljudi žele da pronađu idole u radnim i vrednim ljudima. Mi ćemo ceo sistem morati da promenimo - sistem u kojem je neko živeo mnogo lepo, ali je pritom bio nezadovoljan svim i nije dao rezultat - kaže Vučić i dodaje da je to kao u sportu.

- Potrošili smo ogromne pare, 500 miliona evra skoro, da bi neko blokirao fakultete. Za te pare, znate šta smo sve moglu da uradimo? Škola i bolnica da obnovimo...mogli smo 50 škola da izgradimo potpuno novih za samo jednu godinu finansiranja. Po tom pitanju ćemo morati da pružimo veću podršku privatnim fakultetima. Sada vam je jasno zašto neki nisu želeli da dođu bolji univerziteti koji bi ih na tržištu uništili - rekao je Vučić i dodao da se 104 studenata sa Medicinskog fakulteta želelo da se prebaci na VMA, da su mnogi otišli u region i iz zemlje.

- Za nas su to užasni rezultati. Sada dolazi vreme za odgovornost, za sagledavanje problema - navodi on.

Kaže da deca ne bi trebala da pate zbog političkih ambicija svojih profesora.

- Biće i te kako vremena za odgovornost. Juče je više vas bilo u Pionirskom parku, nego na svim mostovima zajedno. Polako ljudi počinju da se bave svojim životima i da razumeju da su im poslovi uništeni, tako da bi da se vrate normalnom životu - dodaje on.

800 ljudi je prosečno po gradovima bilo juče na ulicama.

- Sve u svemu, tužni skupovi. Planirali su, naravno uz ometanje izbornog procesa, jer im je jasno šta će narod reći i u Zaječaru i Kosjeriću, da organizuju i grupno gladovanje i ne znam kakve trikove, ja vas molim da u tome ne učestvujete. Njihova ideja je bila, imamo i audio snimak, da organizuju grupno gladovanje, 3 dana budu zvezde, da njihovi novinari plaču nad njihovom sudbinom lažno, i sve vrste glupiranja su planirali. Vi ste ozbiljni momci, ja vas molim da to ne radite. To možete da radite baš u situaciji potpunog očaja.

Kaže da navođenje Nikolićevog štrajka glađu kao relevantnog primera nije dobro:

- Tada nije imao drugog izlaza. Imali smo za 3 godine izgubljenih 500 hiljada radnih mesta, Kosovo je proglasilo nezavisnot a oni su ćutali, sve je propadalo, dinar je pao, to je bila bitna za opstanak. Sada ti koji najviše protestuju imaju plate najviše u istoriji. Sada takvih razloga nema. Uzdajte se u svoj rad. Vrlo brzo će stvari biri u redu, a onda ćete morati da učite i nadoknađujete. Moja molba da to ne radite. Ne znam kako bih ja mogao da pogledam u lice vaše roditelje, ili bilo koga drugog. Da samo razmišljam jednu noć da neko ozbiljno štrajkuje glađu. Ovi što su oni govorili da štrajkuje glađu, oni nisu štrajkovali glađu. Ovo ponavljam 10. put jer postoje stvari koje ja znam - oni su lagali. To je mnogo teška odluka i to svakako trajno narušava zdravlje ako želite da u tome ostanete. To nije dijeta, to ne ide tako. Nemojte da narušavate svoje zdravlje zbog delom naše nesposobnosti, straha da ne povredimo nekoga, jer na kraju i ta deca su naša deca i vratiće se jednog dana na pravi put, ili zbog neodgovornosti mnogih drugih. Nemojte sebe da ugrožavate, to je moja molba - naveo je Vučić.

Foto: Novosti

- Ući ćete na fakultete. Da dopustimo stvari koje su se dešavale u Austriji i Nemačkoj od 31. do 38... Već smo mnogo toga dopustili. I s pravom se sve češće čuje kritika ljudi - kad ćete već jednom da pokažete da je država država. Moj odgovor je da dobro znam šta je država, ali da uvek merimo i gledamo na koj način da sačuvamo svu našu decu. To da oni mogu da studiraju, a vi ne možete, taj film neće gledati da su još toliki. Ni oni, ni nastavnici koji su ih podržavali - kaže Vučić odgovarajući na pitanje studenta Balaća kako će oni pod ovim uslovima ulaziti na fakultete kada krene ispitni rok.

- Ako su neki bili spremni da jaslice, vrtiće i škole pretvore u političke komesarijate, onda mi moramo dobro da razmislimo gde nam je budućnost. Moramo da nagradimo one koji su bili spremni da rade sve vreme, i mi već radimo na tome kako da njih nagradimo i finansijski i na svaki drugi način. Moja molba za vas je da to ne činite - dodaje on.

- Još 11. decembra sam znao da je u pitanju obojena revolucija, kada mi niko nije verovao.Tada sam sve vreme pričao - samo čekajte kada če da zaborave na sve ove besmislice koje su tobož tražili, a u stvari ih nikada nisu zanimale. Kada im sve to ispunite, onda dođete do klasičnih političkih zahteva koje su mogli da izgovore na početku, bar bi manje lagali. Ovako ljudi vide da su najobičniji lažovi, da nikakve principe nemaju, nikakve stvarne zahteve nikada nisu imali. Postojao je samo jedan zahtev - kako da se dočepaju fotelja. Niko u Srbiji više nije time fasciniran samo da znate. Na svakom koraku se susrećem sa besom ljudim, i to se širi. Zato vas molim - ne uzimajte im ništa, ne svađajte se, branite sebe samo kad ste napadnuti i ništa više - rekao je Vučić.

Dodao je da slobodno traže šta god im je potrebno - od hrane, vode, svega drugoga.

Foto: Novosti

- Spremajte se i počnite da učite. Nama je ovo za nauk. To je bio toliko dobro organizovan pokušaj pravog državnog udara. U puču uvek učestvuje vojska, a državni udar je kroz državne institucije - a sve su bile uključene. Od osnovnih, srednjih škola, fakulteta, pokušaj organizovanja u zdravstvu, energetskih objekata... O policiji da ne pričam, tu će zastrašujući podaci tek izaći na površinu. Kada budete videli ko je sve pumpao, i sa kim se sve dogovarao i kako su narko dileri vodili svoju politiku. I opet je država sve izdržala. A da bi bila obojena revolucija, i da bi bio državni urad sproveden uz ogromnu podršku spolja, morale su da dođu i spoljne pare, saveti i sve drugo. Više i ne kriju sami ko je sve stajao spolja. Suočili smo se sa veoma ozbiljno organizovanom obojenom revolucijom, veoma ozbiljnom - navodi Vučić.

- Napisaću ovu knjigu i već iz nekoliko zemalja imam ozbiljne ponude za ekskluzivne ugovore sa njihovim najvećim izdavačkim kućama. Pisaću je ne u skladu sa onim što sam doživljavao kroz emocije, već na udžbenički način, iako nemam dovljno iskustva. Ali mislim da će iskustva koje ću preneti svim demokratski izabranim vladama i slobodarskim društvima bili od velikog značaja - kaže Vučić.

-U jednom trenutku kreće spoljna organizacija da bi pokazali da su fizički jači - ljude koji nose beretke, da bi se pokazalo da su jači. Čim naiđu na čvrst orah sklanjaju se i ništa. Ista je prila i sa bajkerima - "imam kacigu, mnogo sam jak". Sve je to smišljeno i deo koji je već viđe, ali su sve sublimirali i pokupali da organizuju spolja sve delove društva na različite načine - da slome državu, jer Srbija najbrže napreduje, slobodna je i nezavisna. Znam koliko se roditelji brinu za svoju decu, sa pravom - navodi on i dodaje da kao o svojoj deci brine za svako dete u Srbiji.

Kaže da će ih češće posećivati jer ide leto.

Foto: Printskrin

- Nervoza je sve veća. Postoje ljudi koji u politici ne razume šta znači vreme, ideja i politički sadržaj. Oni misle da je sve isto kao što je bilo 1. decembra. Nije ništa isto. U tom interegnumu morao da ponudiš politički kontekst i sadržaj. Ponudio si ništa sem mržnje. "Pumpaj" osim što je ružna reć, ne znači ništa. Znači da sam besan i frustiram na sve oko sebe, zato što sam neuspešan i ništa više. Ne nudi nikakvu nadu, perpektivu, budućnost bilo kome drugom. To je jedna od prvih lekcija koju je trebalo da nauče oni koji tebi predaju, a koju nikad nisu naučili. Takođe, trebali su da nauče da političkom protivniku ne smeš da ostaviš toliko vremena, posebno onom ko je vičniji, marljiviji od vas. Te smo uspeli ne samo da preokrenemo situaciju, nego da omogućim ljudima za koje sam bio siguran, uključujuči i sebe, da im pomognem da dobiju sledeće izbore, da sada mogu sa izvesnošću da kađem da će izbori biti neizvesni neke 2026. ili 2027. sa dobrim izgledima za one koji gotovo nikakve šanse nisu imali. Zahvaljujući fascinantno velikim greškama nekih koji nisu znali da proglase pobedu na vreme - rekao je Vučić.

Studenti su rekli da će nakon razgovora sa kolegama moći da kažu šta su odlučili da li stupaju u štrajk. Vučić je zamolio da pozovu svoje roditelje i da pitaju da li se slažu sa predsednikovom molbom da se ne stupa u štrajk.

- Dolaze nam i građani, mnogo građana dolaze i plaču i mole nas da to ne radimo. Najviše oni stariji - rekao je Pavlović.

- To su vredni ljudi koji su izgradili našu zemlju i koji znaju da budućnost počiva na radu, a ne na neradu i ne na vici i dreci - rekao je Vučić.

"Dalji koraci nakon sastanka"

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović rekao je juče na konferenciji za novinare u Pionirskom parku da će se njihova delegacija odazvati pozivu i otići na sastanak, a da će posle sastanka sa predsednikom saopštiti konačnu odluku da li će stupiti u ranije najavljen štrajk glađu.

- Iz velikog poštovanja prema predsedniku Republike i iz poštovanja prema podršci koju nam je pružao do sada finalnu odluku koja se tiče daljih koraka mi ćemo saopštititi posle sastanka - rekao je Pavlović.

On je podsetio da su pre sedam dana studenti koji žele da uče najavili da će stupiti u štrajk glađu ukoliko svi fakulteti ne počnu da rade do 1. juna.

Rekao je i da ih je u subotu uveče posetio predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika države zadužen za region Miloš Vučević i zamolio ih da ne donose finalnu odluku o stupanju u štrajk pre nego što se sastanu sa Vučićem.