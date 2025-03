ODGOVORI STEFANOVIĆU: Borko neka nastavi da napada žene - uz laži i lopovluk jedino po čemu ga prepoznaju

Oštre osude na izjave Borka Stefanovića.

Foto: Beta

Brnabić: Zemljo, otvori se!

Predsednica Skupštine Ana Brnabić pita se odakle Borku Stefanoviću pravo da napada Tamaru Vučić.

- Zemljo, otvori se! Borko Stefanović nešto zamera Tamari Vučić u vezi sa KiM?!?

Onaj Borko koji je:

(1) bio u vrhu vlasti kada je Priština proglasila nezavisnost, a na šta je naša tadašnja kukavička i gubitnička vlast reagovala jednim saopštenjem za medije;

(2) lično išao da moli Amerikance samo da odlože proglašenje nezavisnosti Prištine, a kako bi Tadić pobedio na predsedničkim izborima;

(3) molio Amerikance ubeđujući ih da će, ako pobedi Tadić, oni Srbiju uvući u NATO;

(4) bio u Ministarstvu spoljnih poslova kada smo postavili pitanje Međunarodnom sudu pravde na čije mišljenje se sada pozivaju kada priznaju tu lažnu državu;

(5) vodio pregovore sa Prištinom kada je priznat pečat te lažne države i postavljene granice između Srba i Srba.

Taj Borko ima nešto da kaže Tamari Vučić?? Ona mu je za nešto kriva??

Pa u Prištini postoji pesma „Dajte Borka da pregovaramo“ koja slavi njegove uspehe čiju cenu Srbi i danas skupo plaćaju!

Dan danas se najveći prijatelji tzv. Republike Kosovo, kakvi su Andreas Šider ili Mihael Rot, bore da se Borko, Đilas i Marinika vrate na vlast kako bi finalizovali proces nezavisnosti te lažne države - objavila je Brnabić na mreži X.

Kako navodi, njihov najveći naprijatelj je Aleksandar Vučić.

- Samo zato što se izborio da 28 zemalja povuče priznanje te lažne države, zato što je uspeo da mi steknemo većinu u UN i zato što su, zahvaljujući njemu, čak i najjače zapadne sile ponovo počele da tretiraju to pitanje kao otvoreno, pitanje koje ne može da se reši bez Beograda. Vučić je uspeo da ispravi i stvari koje su svi smatrali nepopravljivim nekon 10 godina vlasti Borkove ekipe. Konačno, za ovo priznanje, Priština može da zahvali finansijama Bedžeta Pacolija. Našem riđem Pacoliju nikada na pamet nije palo da dinar jedan da za Srbiju – njemu je Srbija da on od nje uzme, a ne da joj nešto da. Svejedno, borimo se mi dalje. Uskoro nova otpriznavanja. Što se Borka tiče – neka nastavi da napada žene. Uz laži i lopovluk, to je zaista jedino po čemu ih ljudi prepoznaju - zaključuje predsednica parlamenta.

Đurić: Želim da reagujem zbog napada na časne ljude

I ministar spoljnih poslova Marko Đurić osudio je Stefanovićeve izjave.

- Nastojim da poziciju ministra spoljnih poslova Srbije štitim od blata dnevne politike. Danas želim da reagujem zbog napada na časne ljude. Gospodin Borko Stefanović poslednja je osoba koja ima moralno pravo da komentariše spoljno-političke aktivnosti Srbije. Podsećam javnost da je upravo u vreme kada je on bio ključna figura srpske diplomatije, takozvano „Kosovo“ proglasilo nezavisnost. Njegovo nasleđe u međunarodnim odnosima je nacionalni poraz. I ne samo to, priznanje „Kosova“ od strane Kenije direktno se poziva na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine - mišljenje koje je on lično tražio i za koje se znalo da predstavlja kockanje sa srpskim nacionalnim interesima. Rezultat njegovog diplomatskog uspeha, a zapravo sujete i diletantizma, danas koristi Priština, a ne Beograd. Njegovo nasleđe u srpskoj diplomatiji se neće ni zaboraviti, ni oprostiti, jer je u vreme njegove diplomatije preko stotinu država priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije - ističe Đurić.

Kako kaže, nadrealno je da se Stefanović bilo kada više oglašava na ovu temu.

- I, umesto da snosi odgovornost za štetu koju je naneo, Stefanović bira da napada one koji se svakodnevno bore za srpske interese - i to sramnim napadima na žene, uključujući i suprugu predsednika, koja je zaposlena u ovom ministarstvu i koja svoj posao obavlja savesno i odgovorno. Podsećam gospodina Stefanovića da je supruga predsednika, Tamara Vučić, zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova, te da je zastupanje interesa Srbije na međunarodnoj sceni ne samo njeno pravo, već i njena profesionalna obaveza. Činjenica da je supruga predsednika je prednost u njenom osnovnom poslu kojim se bavila pre bilo koje druge javne uloge. To bi, kao bivši diplomata, svakako morao da zna. Kao supruga predsednika i radnik u Ministarstvu njoj je posao da otvara vrata koja ste vi zatvorili - navodi ministar.

- Građani Srbije treba da znaju i činjenicu da je kenijski ministar spoljnih poslova otkazao posetu Srbiji koja je bila zakazana za 11. mart zbog nereda i nasilnih scena kojima su kumovali upravo Stefanović i njemu slični. Imam i jedno pitanje danas za sponzore Borka Stefanovića, za prebogate medijske i političke moćne oligarhe koji su zgrnuli milijarde na grbači građana Srbije: Kada ćete vi gospodo doneti Srbiji neko povlačenje priznanja? Zar je morao Pacoli koji je na Kosovu i Metohiji ljuta opozicija da vam drži lekciju iz patriotizma? Rekao bih da je Pacoli nažalost mnogima iz srpske opozicije održao lekciju iz patriotizma. Predsednik Vučić, koga napadate i mrzite, doneo je Srbiji 28 povlačenja priznanja tzv. nezavisnosti „Kosova“. Kada ćete vi, koji ste za sobom ostavili prazne mape i izgubljene bitke, učiniti nešto korisno za Srbiju?Odgovor znam. To se neće desiti. Jer je jedino što vas interesuje moć i novac. Nastavićemo da se borimo za Srbiju. Uskoro će biti mnogo boljih vesti, ali nećemo zaboraviti sve ono što ste radili i nastavićemo da o tome otvoreno i javno govorimo sa građanima Srbije - zaključuje Marko Đurić.

Petković: Jedno je sigurno, Borko i njegovi pajtosi su svoje otplesali

Borko Stefanović, čovek u čije je vreme više od 100 država sveta priznalo takozvano nezavisno Kosovo, drznuo se da napadne ženu, Tamaru Vučić zbog njene borbe za interese Srbije i srpskog naroda na KiM, izjavio je član Predsedništva SNS Petar Petković.

- Junačina koji je hrabar da napada žene, zaboravio je da kaže kako je za vreme vlasti Aleksandra Vučića 28 država povuklo priznanje takozvanog Kosova, a dok je Stefanovic 2011. godine priznao pristinske lične karte i tablice i u sporazum uveo pojam „RKS“, da je jedan od najzaslužnijih što je sa Đilasom uveo „granicu“ na Jarinju i Brnjaku između Srba i Srba, kao i sto je potpisao sedam štetnih sporazuma po naš narod na KiM. Čovek koji je zarad politike i vlasti bio spreman čak i sopstveno ime da promeni, optužuje sada Tamaru Vučić da je pet meseci nakon njene posete Keniji ova zemlja priznala takozvano Kosovo, dok je u vreme Stefanovica nekoliko dana nakon 17. februara 2008. i jednostrane secesije Kosova i Metohije više od 80 zemalja sveta priznalo ovu lažnu tvorevinu.

Stefanoviću srpski narod nije zaboravio ni kako je tražio od stranaca da se odlozi priznanje tzv.Kosova dok Tadic ne pobedi 2008. godine, a proslavio se i sto je nedavno sa ostalom nasilnim opozicijom trazio od EU da se uvedu sankcije Srbiji.

Srbe sa Kosova i Metohije je nazivao kriminalcima, a sada redovno „pleše“ sa najvećim albanskim lobistima Mihajlom Rotom i Toninom Piculom.

Jedno je sigurno, Borko i njegovi pajtosi su svoje otplesali jer ih je srpski narod zauvek prozreo i poslao na smetlište političke istorije - kaže Petković.