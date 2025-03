DODIK PODRŽAO SRBIJU: Udar na državu mora da stane

SUBOTA je trebalo da bude istorijski dan za nas iz Republike Srpske, piše na Iksu predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Foto: V. Tripić

- Narodna skupština Srbije je trebalo da prvi put od potpisivanja Dejtona, čiji je garant, razmatra pitanje stanja u BiH i Republici Srpskoj. Naši neprijatelji su to sprečili. Oni koji ne žele jaku Srbiju, oni koji se boje srpskog jedinstva, učinili su sve da do toga ne dođe. I nije to prvi put. Kada god je zajedništvo bilo preko potrebno srpskom narodu, nalazili su se oni koji su ga podrivali. I umesto demonstracije sloge, u subotu ćemo imati demonstracije koje nas vode u podele. Subota je veliki test za građane, ali i za državu Srbiju. Udar na državu mora da stane. Subota je dan kada će se jasno kao na dlanu vidjeti ko je spreman da čuva državu i služi svom narodu, a ko sudbinu svog naroda i države stavlja u ruke gospodara stranog služeći njemu. Obojene revolucije uvek imaju cilj da ruše i prave nered i uvek se nasilje na kraju završi tragično. Verujem da srpski narod neće dozvoliti da sam kreira tragediju. Udar na državu uvek prate petokolonaški mediji, novac iz stranih izvora. Kada istaknu našu zastavu kamuflirajući odanost narodu, a demonstriraju lažni patriotizam. Ovo je napad na Srbiju s ciljem da na ulici nekakvim plenumima sruše demokratski izabranu vlast koju predvodi Aleksandar Vučić i Srbiju uvedu u višedecenijsku destabilizaciju i lak plijen za neprijatelje Srbije. Republika Srpska je zahvalna i podržava predsednika Aleksandra Vučića. Podržavamo suverenitet Srbije zasnovan na nacionalnim, narodnim interesima. Republika Srpska čvrsto stoji uz predsednika Srbije, koji je Srbiju ponovo učinio snažnom, jakom i poštovanom. Republika Srpska se moli da Srbi nikada više ne dignu ruku jedni na druge. Republika Srpska voli Srbiju - napisao je Dodik.

