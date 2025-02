"CILJ JE SRUŠITI SRBIJU" Vučić iz Mitrovice o pokušaju obojene revolucije - Hoće Srbiju koja kleči i izvinjava se i za tuđe zločine

U SREMSKOJ Mitrovici se danas održava veliki skup povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, a na skupu govori predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić istakao je da su došli u Mitrovicu jer znaju da je Srbija ugrožena. Ukazao je i na zloupotrebu dece od strane opozicije u političke svrhe.

- Cilj je srušiti Srbiju zato što oni hoće da Srbija ne bude ekonomski napredna, oni hoće da Srbija bude slaba u regionu, oni hoće da Srbija ne može i ne sme da pomogne Republici Srpskoj, oni hoće Srbiju koja kleči i izvinjava se i za zločine koji su nad njenim narodom počinili - kazao je on.

Podsećao je na slučaj kad smo se pre više od 12 godina izvinjavali Hrvatima za "Oluju", a Albancima što pokušavaju da otmu deo naše zemlje.

Podseća na to šta je bio glavni uslov da Amerikanci daju pare dosovcima, te da je bivši ministar Svilanović rekao da su oni svi znali da će Crna Gora morati da ode.

- Zato vam danas kažem - Ne mislite valjda da je smisao svih milijardi koje su dali u tome da umesto Vučića dođe Jovanović, Petrović ili bilo ko drugi. Ne! Cilj je da sruše Srbiju! Oni vam to otvoreno govore i kažu da su sačuvali pozivni broj za Vojvodinu i da govore vojvođanskim jezikom, stvaraju "vojvođansku naciju", a mi se svi pravimo da to ne vidimo - rekao je on i ukazao na to šta priča Dinko Gruhonjić.

Time žele, dodaje, da u potpunosti unište Srbiju.

- Srbija je danas ponosna i podigla je glavu! Traže da Srbija uvede sankcije Rusiji, a ja kao predsednik Srbije sam rekao da je Srbija slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja će uvoditi sankcije kome i kada hoće - rekao je i ukazao na važnost očuvanja tradicionalnog prijateljstva sa Rusijom, kao i prijateljstva sa Kinom.

