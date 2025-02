''TO NEKO PLAĆA IZ DANA U DAN'' Predsednik Vučić o neredima opozicije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da nerede na ulicama plaća neko spolja. On je, u vozu na putu za Sremsku Mitrovicu gde će od 17 časova biti veliki narodni skup i aklamacijom usvojena Deklaracija ''Vojvodina je Srbija''.

Foto: Printscreen/Instagram

- Mnogi pronađu 1000 stvari za nezadovoljstvo, to je uvek lako uraditi. To je osnovna potka svake revolucije. Nađete povod, kao što je bila tragedija u Novom Sadu, a onda lažete svaki dan. Mi smo sami platili sendviče, ali one jaganjce i autobuse i kamione za bicikle mora takođe da plati. To neko plaća iz dana u dan, akciju za akcijom. To je neko spolja, sami su se hvalili da su u moje rušenje uložili preko 3 milijarde dolara. Ponosan sam da su morali da ulože toliko novca, i opet su izgubili. Ne vide da su se stvari promenile. Ništa ne može da se dogodi, osim ako me neko ne ubije - kazao je Vučić.