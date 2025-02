BRITANIJA NAMEĆE VLADU EKSPERATA: Analiza "Novosti" - London ćuti o dešavanjima u Srbiji, što ne znači da ne povlači konce

ZA razliku od Brisela, Vašingtona, Pekinga i Moskve, odakle su u više navrata stizale poruke u vezi sa političkom i društvenom krizom u Srbiji koja je nakon tragedije u Novom Sadu rezultirala blokadama fakulteta i protestima, odnosno da se protive bilo kakvoj nasilnoj promeni vlasti, upada u oči ćutanje Londona, koji se, bar zvanično, još nije odredio o dešavanjima u našoj zemlji.

Britanska vlada nije se oglasila o ovoj temi ni nakon posete britanskog ministra za Evropu, Severnu Ameriku i prekomorske teritorije Stivena Dautija Beogradu, gde se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. On je našu zemlju posetio u sredu, 29. januara, dan nakon što je premijer Miloš Vučević podneo ostavku. No, to što nema nikavog abera sa obala Temze ne znači da Ujedinjeno Kraljevstvo nije zainteresovano za ovo što se mesecima dešava na ulicama naših gradova. Naprotiv.

Kakav je odnos Londona prema protestima u Srbiji, možda bi moglo da se nasluti iz govora Vučića na skupu koji je prošlog petka, 31. januara, održan u Trsteniku. Predsednik je tada otkrio da mu je "jedan važan stranac došao u posetu posle ostavke Vučevića i predložio mu da je najbolje da napravi ekspertsku vladu":

- To će da vam bude novi zahtev onih koji su govorili da su protiv politike. I onda mi je rekao da je tu u pitanju i moja bezbednost!

Odgovor Vučića na ovakve "sugestije" bio je jasan:

- Rekao sam da me nije dobro slušao i da nikada nisam govorio nešto da bi se nekom dopalo ili ne. Da vama dam ekspertsku vladu, da vama dam neke lopuže da upravljaju Srbijom bez izbora i bez narodne volje, da vam omogućim da zajedno sa njima pljačkate ovu našu napaćenu zemlju - neću! Da li vi to možete bez mene, možete. Pošto si mi spomenuo bezbednost, razumeo sam to kao pretnju i mogućnost da me ubijete, ali nije nikakav problem možete i to da uradite, ali da vam popustim nikada neću. I neće biti ni prelazne, ni ekspertske vlade.

Sagovornici "Novosti" ukazuju da se u proteklih nekoliko decenija politički establišment Velike Britanije opredelio da vodi neprestanu i upornu antisrpsku politiku, za koju su procenili da donosi korist njihovim geopolitičkim interesima. Istoričar Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je, kada je reč o pokušaju sprovođenja obojene revolucije u Srbiji i rušenja ustavnog i pravno-političkog sistema, uloga britanskog obaveštajno-bezbednosnog aparata - nesumnjiva:

- U proteklih nekoliko dana mogli smo da vidimo da službenici iz Ambasade Velike Britanije u Beogradu učestvuju u demonstracijama. Ako to nije pokazatelj njihove neprijateljske politike i prema srpskom narodu i našoj državi onda ne znam šta bi to drugo bilo.

Diplomatski skandal IAKO Vučić nije otkrio ime stranog zvaničnika koji mu je "savetovao" formiranje ekspertske vlade, Karan nema dilemu da je to britanski ministar: - Niko drugi to ne bi uradio tako drsko, sem Britanaca, takav nastup je diplomatski skandal. Oni su ti koji uvek misle da su najvažniji i na sebe preuzimaju nekakvu ulogu u ime NATO da se obračunavaju sa, kako kažu, ruskim malignim uticajem na Balkanu.

Ukazuje da ovo nije prvi put da Britanija ima takvu ulogu u procesima u Srbiji i uopšte na Zapadnom Balkanu.

- Podsetiću na britansku poslanicu Ališu Kerns, a zapravo albanskog lobistu, koja je vodila opasnu kampanju protiv SPC, pogotovo na KiM, optužujući je da je to nekakva "teroristička organizacija". Britanski politički i obaveštajni establišment najprisutniji je u ukrajinsko pravnom-političkom sistemu, kada je reč o njihovom otporu prema Rusiji. To je izgleda njihova uloga u procesu postavljanja jednog globalnog zida, granice političkog Zapada dokle bi to trebalo da dopiru njihove interesne sfere. Zašto Britaniji ne odgovaraju predsednik Vučić i suverena Srbija? Zato što se slobodne i samostalne države ne uklapaju u politiku kolonijalizma i imperijalizma koje se Velika Britanija odrekla samo po formi, ali ne i kada je reč o suštinskom statusu njihove spoljne politike. Oni traže poslušni Balkan koji će da sprovodi njihove ideje i naloge bez mnogo zapitkivanja. Svojom ulogom žele da istisnu prijateljske veze koje Beograd gradi i sa SAD i sa Berlinom, Briselom, Moskvom i Pekingom.

Oficir KOS u penziji Ljuban Karan navodi za "Novosti" da gledajući istorijski, "nema pauze u delovanju Britanaca na Balkanu":

- Malo kad su činili nešto dobro i korisno za srpske interese. Oni u ovom trenutku rade sve da očuvaju lažnu kosovsku državu i na svaki način pomažu Aljbinu Kurtiju da nekako prebrodi dolazak Donalda Trampa u Belu kuću, kada u Prištini vlada velika nervoza. U njihovom parlamentu postoji jak lobi koji zagovara podršku kosovskim Albancima i bošnjačkom delu BiH protiv Republike Srpske.

Dačić: Izbeći izbore MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je juče da neće biti prelaznih, ekspertskih ni kriznih vlada i da je njegov predlog da se posle ostavke premijera Miloša Vučevića formira nova vlada, ocenivši da je bolje izbeći vanredne izbore. On je ocenio da opozicija ne bi, kako je rekao, "sa oduševljenjem" prihvatila novu vladu i dodao da je moguće da dođe do opstrukcije rada parlamenta, kao i do nasilnih pokušaja da se ugroze institucije, ali je istakao da to neće biti prepreka da se formira nova vlada ukoliko se ide ka tome. Naglasio je da niko ne može da dođe na vlast bez izbora.