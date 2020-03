Novosti Online/V.K. | 08. mart 2020. 20:30 | Komentara: 0

“Moj je apel za sve one koji su u Tivtu, da niko ne izlaze izbore u Tivtu! I samo od toga može imati korist Milo Đukanović, rekao je on.





Crne Gore neće biti ukoliko Srbi ne budu imali sva svoja prava u Crnoj Gori, kaže predsednik Atlas Grupe Duško Knežević."Crnoj Gori preti kantonizacija, federalizacija, ili nešto još gore u što sve ovo može da se izrodi. Zato Milo Đukanoviću, još dok imaš vremena, još dok si svestan nemoj da dozvoliš krvoproliće u Crnoj Gori zbog tvog ostajanja na vlasti i zbog tvog fašističkog odnosa prema vernicima u Crnoj Gori. Zato ti šaljem jasnu poruku - moraš se što pre povući", rekao je Knežević.“Moraš se što pre odrediti pre nego što se narod odredi prema tebi, a mislim da će ti onda biti kasno. Onda ćeš završiti kao što su završili svi diktatori. Apelujem na sve, bolje je da što pre shvatite da na miran način dovedemo i kroz izbore i kroz tehničku vladu Crnu Goru u mirnu vodu. Bolje je to nego da kroz međusobne sukobe rešavamo budućnost Crne Gore. Apelujem na sve ljude u DPS da se otrezne i da shvate da je Milu Đukanoviću došao kraj, da je to jedan komunistički diktator koji više od 30 godina vlada Crnom Gorom. Shvatite da mu je istekao rok kao što tok istekne staroj konzervi iz ratnih rezervi”, kazao je Duško Knežević, prenosi portač "Borba".Što se tiče izbora u Tivtu on je apelovao da niko od opozicije ne izlazi na te izbore, jer su oni unared izgubljeni.