Privatna autopsija koju je naredila porodica Afroamerikanca Džordža Flojda pokazala je da se on ugušio. Kako je pokazala autopsija, Flojd je umro od asfiksije jer do njegovog mozga nije stizalo dovoljno kiseonika.Tužilac Ben Kramp i savetnik Antonio Romanuči, koji predstavljaju porodicu, objavili su rezultate danas.Da podsetimo, Flojd je umro pošto je čak osam minuta na njegovom vratu kolenom stajao policajac Dejvid Čovin. Iako je Flojd zapomagao i govorio da ne može da diše, policajac se nije pomerio.Flojdova smrt izazvala je demonstracije širom SAD.Pravni tim Flojdove porodice angažovao je lekare Majkla Bajdena i Alesiju Vilson kako bi sproveli nezavisnu autopsiju.Patolozi su naveli da je pritisak policajca na vrat Džordža Flojda ometao dotok krvi do njegovog mozga, dok je težina drugog policajca, koji mu je oba kolena stavio na leđa, takođe ometala njegovo disanje.Uzrok smrti je mehanička asfiksija, što znači da je u pitanju ubistvo.- Džordž je umro jer mu je bio potreban dah. Molim sve da uzmemo dah za pravdu, dah za našu zemlju i dah za našeg Džordža - rekao je Kramp.Flojd (46) umro je nakon što je 25. maja uhapšen ispred prodavnice u Mineapolisu u Minesoti, pošto je prodavac nazvao policiju, optužujući ga da je kupovao cigarete falsifikovanom novčanicom od 20 dolara.Sedamnaest minuta nakon što je prvi automobil stigao na lice mesta, trojica policajaca su držali na tlu Flojda koji nije davao znake života.