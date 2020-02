Goran Čvorović/Novosti Online | 28. februar 2020. 21:02 | Komentara: 0

Francuski ministar zdravlja Olivije Veran je večeras saopštio nove rezultate obolelih od korona virusa, koji nastavlja da se ubrzano širi zemljom. Do pre samo dva dana bilo je registrovano ukupno 18 slučajeva, juče ih je bilo 38, a danas 57. Nije zabeležen novi smrti slučaj. Do sada je preminulo dvoje ljudi.Žarišta su registrovana u Anesiju na granici sa Švajcarskom, gde je registrovano novih 6 obolelih, koliko i u oblasti Oaz severno od Pariza.Ministar Veran je naglasio da se prešlo na epidemiološki nivo 2.- To znači da virus cirkuliše našom teritorijom i da moramo da zaustavimo njegovo napredovanje – rekao je ministar.Neke škole, koje se trenutno nalaze na raspustu, zato neće od ponedeljka započeti s nastavom.Istovremeno, ministar Veran je savetovao građane da se više ne rukuju.- To ne znači da treba zabraniti učtivost, nego je treba izražavati drugačije – objasnio je Veran.Istakao je da se virus pre svega prenosi dodirom i da su maske za zdrave građane nepotrebne.- Treba pružiti ruku, ali da bi se pomoglo, a ne pozdravilo – zaključio je on.Takođe, u subotu ujutro predsednik države Emanuel Makron će predsedavati Savetom odbrane da bi se odredile dalje odgovarajuće mere u vezi sa situacijom u kojoj se našla Francuska.