D. Alihodžić | 03. jun 2020. 17:41 | Komentara: 0

ALEKSINAC – Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine imala ukupan priliv stranih direktnih investicija od 822 miliona evra što je 3,7 posto više nego i istom periodu lane.



Ona je prilikom posete novootvorenoj autrijskoj fabrici „Magna“ u Aleksincu navela da je kao posledica Kovd 19 izgubljeno oko osam hiljada radnih mesta, ali da Vlada i predsednik Srbije znaju kako ponovo da ih zaposle.





- U zdravstveno-epidemiološkom smislu kriza je skoro za nama i situacija je pod kontrolom ali je i dalje naš fokus da stvari držimo pod kontrolom jer je zdravlje nacije na prvom mestu. Istovremeno, nastavljamo da se borimo sa ekonomskim posledicama kojih u Srbiji nema tako mnogo. Važno je da ljudi znaju da mi umemo da se izborimo sa ovim. Prekjuče smo imali Vladin Savet za BDP i svakako je da će Srbija imati najmanji pad od svih zemalja u Evropi ili ćemo potencijalno ćemo završiti na nuli, kazala je premijerka i dodala da u prilog njene tvrdnje govore i brojke. Takođe je naglasila da je veliki uspeh što niko od investitora nije zbog ove krize odustao da ulaže u Srbiju.





- Time što je „Magna“ odlučila da se posle šest godina poslovanja u Srbiji širi dalje i pređe u Aleksinac to je najbolja moguća referenca za nas. Moramo da nastavimo da promovišemo Srbiju da smo odlična lokacija za nove investitore. I to je ono šta smo radili svaki dan, to je ono gde mi zaista možemo da kažemo da je Srbija povoljna poslovna destinacija i da vredi da investirate i zapošljavate ljude, kazala je premijerka Brnabić.





Ona je podsetila da „Magma“ u Odžacima već zapošljava 1800 radnika i da im je plan da u Alesincu zaposle oko hiljadu.













- Prva faza je ova hala, to je braunfild lokacija, gde su zaposlili stotinak ljudi koji su prošli obuku. Oni su zaposleni tokom marta i aprila. Druga faza biće proširenje kapaciteta i to izgradnja potpuno nove fabrike, naglasila je ona.

Nakon obilaska farbrike premijerka je prošetala centrom Aleksinca gde se družila sa mnogobrojnim građanima koji su joj povervali svoje probleme ili su jednostavno hteli „selfi“ za uspomenu.

















KONKURENCIJA





U Aleksincu već posluje fabrika „Gramer“ koja proizvodi naslone za automobilsku industriju dok je „Magna“ specijalizovana za auto presvlake. Majkl Koler, jedan iz borda direktora kaže da nisu konkurencija već da sarađuju. Ipak, primetno je da je porasla cena radne snage u Aleksincu, odnosno da su u novoj fabrici plate veće pa se traži radnik više. Tako je „Gramer“ počeo da nudi posebne uslove za one radnike koji potpisu petogodišnji ugovor „vernosti“...





- Zadovoljna sam ponuđenim uslovima i zato sam se odlučila da prihavtim posao u „Magni“. Imam već iskustvo a uslovi rada i plata su odlični, pohvalila nam se Radmila Jovanović (50) koja radi za šivaćom mašinom kod novog poslodavca.