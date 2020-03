Novosti Online | 29. mart 2020. 15:39 |

Epidemiolog Predrag Kon rekao da je privremena bolnica na Beogradskom Sajmu najbolje rešenje koje je Srbija imala.



- Nismo izmislili toplu vodu ili rupu u sakciji i to je nešto što se donsi na osnovu konsultacija. Za sve se dogovaramo. Danas je 24 dan, mi ulazimo u dane kada raste broj obolelilh, a onda i broj smrti. Odlučujemo vrlo energično, kako struka nema tu više prenemaganja. Ova vlast zaslužuje svaku pohvalu od struke, do sada nikada nisam doživeo takvu vrstu podrške - rekao je Kon.Mi smo u ratnom stanju, vojna logistika je napravila ovu bonicu. MI se borimo. Vojna logisitka stoji iza ove popravljene bolnice, mi bolje od ovoga nemamo, sve drugo bi bila greškaNa pitanje novinara, o spekulacijam pozudanosti testova na COVID 19 Kon kaže da su virusolozi ti koji odlučuju o testovima. Rekao je da testova ima, ali da je reč bolja orgaizacija- Što se tiče testova, to je pitanje za virusologe.Oni su juče imali poseban sastanak. Mislim da su doneli odluke i čekamo. U problem jesmo ali iz svega izlazimo koliko smo sposobni. Testova imamo, samo je važna organizacija – rekao je Kon.- Ne znam šta se očekuje od nas, što se crkve i pričešća tiče – rekao je Kon i dodao da sturka ne treba da ide dalje od preporuke.- Apelujem na ljude da shvate da je ovo ozbiljna bolest. Rizik je korišćenje jedne kašičice – rekao je i još jednom naglasio da sturka može samo da da preporku, ne nešto da zabrani i kaže da je to posao države.- Ako očekujete da stručni deo ovog kriznog štaba preuzme odgovornost koja joj ne pripada, to nećemo da uradimo. Što se mene tiče, svako može da radi šta god hoćed. Ja mogu kao pojedinac da molim. Treba jasno da se razgraniči šta su preporuke a šta odluke – dodao je.

On je naveo da je bio za to da se dozovli da se izvode kućni ljubimci, ali je prmećena zloupotreba.

"U odluci da se to zabrani struka se nije pitala", kaže dr Kon.

Kon navodi da će podržati svaku odluku o smanjenju kontakta. "Sve do 24 sata ću podržati", ističe.

On navodi i da imamo dovoljno testova i navodi da su jedna stvar testovi, a druga stvar brzina rezultata.

Dr Kon navodi da postoje ljudi koji su u ubeđenju da se njima to ne može desiti, a postoje oni koji se plaše i kada dobiju pozitivn test na koronavirus i da "onda beže".

"Nemojte da se plašite da se testirate, nemojte ni da bežite ukoliko ste pozitivni", rekao je.

Infomaciju koliko je obolelih među zdravstvenim radnicima nema, ali navodi da su se oni većinski zarazili van medicinskih ustanova.



On navodi i da su testovi bili skupi, a da su ponude na početku sa cenama bile "bezobrazne".

U ovom trenutku je važno otkriti svakoga ko je prenosilac virusa kako bi se sprečilo dalje širenje.

"Proširenje testiranja ne podrazumeva da se testira svako ko hoće", navodi Kon.

Kon kaže da je Srbija imala jednu vrstu sreće da je znala sa čim će da se suoči.



- Imali smo sreću ne neki način jer smo znali šta nas čeka. Imali smo sreću jer država sluša struku. Razmatramo ono što u svetu rade, jačanje imuniteta ljudi, ali o tome tek treba da pričamo. Ovo što mi sada odlažemo, doći će kasnije. Mi odlažemo sve što možemo, kako bi bili spremni. Pitanje je hoće li se život virusa razviti i preživeti, po podacima vidimo da on to želi – rekao je Kon.