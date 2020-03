V. I. | 18. mart 2020. 16:12 | Komentara: 0

GORNjI MILANOVAC – JEDINA osoba u Gornjem Milanovcu kod koje je potvrđena zaraza virusom korona je doktorka iz Zavoda za javno zdravlje u Čačku, saznaju “Novosti”. To je druga lekarka iz ove zdravstvene ustanove koja je inficirana. Ona i njen suprug, koji je učitelj, nalaze se u kućnoj izolaciji u Gornjem Milanovcu, i njeno stanje je stabilno, odnosno ona ima blaže simptome bolesti.Da podsetimo, prva zaražena je bila doktorka iz Čačka, koja je ne znajući da je obolela, dolazila na posao i bila u kontaktu sa zaposlenima, pa i sa koleginicom iz Gornjeg Milanovca. Zbog toga je 36 medicinskih radnika iz ZZJZ u kućnoj izolaciji, a deo posla ova ustanova morala je da prebaci u ZZJZ u Kraljevo.Pretpostavka je da se prvoobolela doktorka zarazila na proslavi punoletstva u Čačku, a na kojoj je prisustvovala i žena iz Nemačke, koja je takoreći i donela koronu u Čačak. Na istom slavlju je bio i direktor jednog čačanskog preduzeća, kod koga je takođe potvrđeno prisustvo virusa.Pored slučaja lekarke iz ZZJZ, u Gornjem Milanovcu nema drugih obolelih, a u kućnom karantinu je dvadesetak osoba koji su u ovaj grad došli iz inostranstva.ZAVOD za javno zdravlje u Čačku tokom samo jednog dana primi više od 800 poziva građana, koji uglavnom pitaju kome i u kom slučaju treba da se obrate ukoliko imaju simptome virusa. Gradonačelnik Milun Todorović pozvao je građane budu odgovorni, da se izoluju u svojim domovima i da ne paniče, a da će nadležne službe, uz pomoć policije i vojske, učiniti sve da se spreči širenje virusa.Štab za vanredne situacje u Čačku doneo je na sednici doneo 11 mera koje se uglavnom tiču javnih preduzeća i ustanova tokom postupanja u vanrednom stanju. Pored autobusa u javnom prevozu biće dezinfikovana i taksi vozila kako bi se sprečilo širenje virusa.Prema njegovim rečima, Civilna zaštita ima 167 pripadnika, a javio se i veliki broj volontera koji će proći kratku obuku.Primenili smo sve mere koje je propisala vlada, a jedna od mera koja se tiče samo nas jeste naročita dezinfekcija na zelenoj pijaci – kazao je Todorović.ČAČAK - U cilju prevazilaženja nastale opasnosti po opšte zdravlje ljudi i smanjenja mogućnosti prenošenja zaraze (virusa), odlučeno je da se zbog bliskih susreta i kontakata prilikom čina osvećenja vaskršnje vodice, po našim domovima, ovaj čin odloži do daljnjeg, dok ne prođe opasnost i rizik po zdravlje naroda. Ovaj čin bi se mogao obaviti u vreme Petrovskog posta. Ostala bogosluženja služićemo po ustaljenom rasporedu, u cilju osvećenja duša i tela naših kroz jedinstvo sa Gospodom.Ovo je juče saopštila Eparhija žička, koja je pozvala narod da “bude istrajan u molitvi Bogu u svojim domovima i hramovima, poštujući preporuke i mere crkvenih, nadležnih državnih i zdravstvenih organa”.Umesto panike preporučujemo služenje bližnjima, posebno onima koji su zbog starosti najviše pogođeni novonastalom situacijom. Za to vreme prinosićemo usrdne molitve Gospodu za zdravlje i spasenje našeg naroda – ističe se u saopštenju Eparhije.