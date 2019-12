Novosti online | 12. decembar 2019. 21:51 | Komentara: 0





(Blic.rs)



Priča o beživotnom telu muškarca J.B. (90), koje je pronađeno pre dva dana u stanu u centru Beograda, postaje sve misterioznija.Prema prvim informacijama, telo se u stanu nalazilo najmanje dve, a možda čak i punih pet godina. I za to vreme stanarima nije bilo neobično što ne viđaju komšiju, niko od rodbine ga nije zvao, a kamoli dolazio da ga poseti u zgradu u Visokog Stevana 4.Nepoznato je da li je neko sve te godine podizao penziju J. B, ali i kako se na vratima posle silnih neplaćenih računa nisu pojavili prinudni izvršitelji! Već na ulazu, na mestu gde se nalaze poštanski sandučići, vidljivo je jedno koje potpuno odudara od ostalih, pošto su u njemu na sve strane virili neplaćeni računi, reklame, obaveštenja...- Sigurno ga nisam video barem dve godine, a možda i duže - rekao je jedan od najbližih komšija preminulog J. B.Drugi susedi tvrde da je možda prošlo i svih pet godina otkako su ga poslednji put sreli u zgradi.- Koliko znamo poslednjih godina živeo je sam, nije imao dece, postao je usamljen i samotnjak nakon smrti svoje supruge. Imao je neku dalju rodbinu, sa kojom nije bio u posebno dobrim odnosima, retko su se čuli - dodao je drugi komšija.Stan u kojem je preminuli starac živeo zapečaćen je od strane policije, koja je potvrdila informaciju da je u njemu pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, ali ništa više od toga. Komšije kažu i da je čovek nakon što su ga poslednji put videli, radio na pijaci, nakon smrti supruge, ali da mu to nije bilo primarno zanimanje.Najmisterioznije u celoj priči, s obzirom na to da niko nema dilemu da se radi o prirodnoj smrti, svakako je činjenica da se, iako je čovek bio godinama mrtav, iz stana nije osećao nikakav neprijatan miris, što je redovna pojava u sličnim slučajevima.- Nije bilo smrada, ni neprijatnih mirisa, nije bilo ni onih običnih problema, curenja vode iz stana. Sve je delovalo normalno - rekao je jedan od stanara koji je pozvao policiju kako bi im asistirali prilikom provere instalacija.Sasvim je moguće da nije bilo smrada od tela koje se nalazilo u fazi raspada.- Najverovatnije je telo bilo u fazi mumifikacije. Takva promena nastaje kod leševa koji su izloženi strujanju toplog vazduha što dovodi do sušenja kože i onemogućava razvoj truležnih promena - kaže specijalista sudske medicine Zoran Stanković.Da je došlo do raspadanja, kada se pojavljaju crvi, ili raspadanja tkiva, onda bi postojali i neprijatni mirisi koji bi se osećali ne samo u prostoriji, nego i šire, u celoj zgradi.