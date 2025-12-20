ZELENSKI ODGOVORIO NA VAŽNO PITANJE: Evo da li će izbori biti održani na okupiranim teritorijama
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da izbori neće biti održani na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija privremeno okupirala, prenosi agencija Ukrinform.
Zelenski je to izjavio tokom razgovora sa portugalskim premijerom Luisom Montenegrom i predstavnicima medija u Kijevu.
"Izbori ne mogu da budu održani na teritorijama koje Ukrajina ne kontroliše jer su privremeno okupirane. Jasno je kako bi takvi izbori bili održani, onako kako Rusija to uvek radi - najpre saopšti rezultate izbora, čak i internih, pa tek onda prebroji glasove", naveo je predsednik Ukrajine.
Prema njegovim rečima, kada se radi o sledećim izborima u Ukrajini, treba govoriti o dve stvari: bezbednosti i donošenju zakona o njihovom održavanju, prenosi Ukrinform.
"Ako je tokom rata moguće putem donošenja zakona nekako naći korake u pravcu promena, onda je najvažnije da se reši pitanje bezbednosti", naglasio je Zelenski.
On je ranije ukazao da Ukrajina mora da bude spremna za svaki scenario u vezi sa izborima, dodajući da bi nacionalni parlament, Vrhovna rada, uskoro trebalo da iznađe opcije kako bi izbori bili održani.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Rusija htela da poremeti usvajanje odluke EU o podršci Ukrajini
19. 12. 2025. u 20:47
"ZNAMO GDE ĆE BITI RASPOREĐEN" Zelenski o premeštanju "Orešnika" na teritoriju Belorusije
19. 12. 2025. u 16:41
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)