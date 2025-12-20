Svet

ZELENSKI ODGOVORIO NA VAŽNO PITANJE: Evo da li će izbori biti održani na okupiranim teritorijama

В.Н.

20. 12. 2025. u 15:36

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da izbori neće biti održani na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija privremeno okupirala, prenosi agencija Ukrinform.

ЗЕЛЕНСКИ ОДГОВОРИО НА ВАЖНО ПИТАЊЕ: Ево да ли ће избори бити одржани на окупираним територијама

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je to izjavio tokom razgovora sa portugalskim premijerom Luisom Montenegrom i predstavnicima medija u Kijevu.

"Izbori ne mogu da budu održani na teritorijama koje Ukrajina ne kontroliše jer su privremeno okupirane. Jasno je kako bi takvi izbori bili održani, onako kako Rusija to uvek radi - najpre saopšti rezultate izbora, čak i internih, pa tek onda prebroji glasove", naveo je predsednik Ukrajine.

Prema njegovim rečima, kada se radi o sledećim izborima u Ukrajini, treba govoriti o dve stvari: bezbednosti i donošenju zakona o njihovom održavanju, prenosi Ukrinform.

"Ako je tokom rata moguće putem donošenja zakona nekako naći korake u pravcu promena, onda je najvažnije da se reši pitanje bezbednosti", naglasio je Zelenski.

On je ranije ukazao da Ukrajina mora da bude spremna za svaki scenario u vezi sa izborima, dodajući da bi nacionalni parlament, Vrhovna rada, uskoro trebalo da iznađe opcije kako bi izbori bili održani.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu

Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu