ZELENSKI ODGOVORIO NA VAŽNO PITANJE: Evo da li će izbori biti održani na okupiranim teritorijama

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da izbori neće biti održani na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija privremeno okupirala, prenosi agencija Ukrinform.

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je to izjavio tokom razgovora sa portugalskim premijerom Luisom Montenegrom i predstavnicima medija u Kijevu.

"Izbori ne mogu da budu održani na teritorijama koje Ukrajina ne kontroliše jer su privremeno okupirane. Jasno je kako bi takvi izbori bili održani, onako kako Rusija to uvek radi - najpre saopšti rezultate izbora, čak i internih, pa tek onda prebroji glasove", naveo je predsednik Ukrajine.

Prema njegovim rečima, kada se radi o sledećim izborima u Ukrajini, treba govoriti o dve stvari: bezbednosti i donošenju zakona o njihovom održavanju, prenosi Ukrinform.

"Ako je tokom rata moguće putem donošenja zakona nekako naći korake u pravcu promena, onda je najvažnije da se reši pitanje bezbednosti", naglasio je Zelenski.

On je ranije ukazao da Ukrajina mora da bude spremna za svaki scenario u vezi sa izborima, dodajući da bi nacionalni parlament, Vrhovna rada, uskoro trebalo da iznađe opcije kako bi izbori bili održani.

(Tanjug)