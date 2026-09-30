ŠPANSKO OSTRVO VIŠE NE ŽELI ISTE TURISTE: Posle godina gužvi pokušavaju potpuno da promene pravila igre

MAJORKA decenijama živi od turista, ali je uspeh doneo i problem koji je sve teže ignorisati. Milioni posetilaca, prepune plaže, žurke koje traju do jutra, pritisak na stanove i nezadovoljstvo lokalnog stanovništva naterali su najveće Balearsko ostrvo da preispita model koji ga je učinio jednom od najpoznatijih letnjih destinacija Evrope. Poruka nije da turisti više nisu dobrodošli, već da Majorka želi drugačiji turizam.

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Ostrvo se godinama nalazi među omiljenim destinacijama Nemaca i Britanaca.

Jeftini letovi, ogroman broj hotela, plaže i živahan noćni život pretvorili su ga u jedno od središta evropskog masovnog turizma.

Ali posledice su postale sve vidljivije.

Stanovnici su više puta izlazili na ulice tražeći promene, dok vlasti pokušavaju da pronađu način da zadrže prihode od turizma bez daljeg povećavanja pritiska na ostrvo.

Ostrvo očekuje oko 14 miliona turista

Koliko je turizam veliki posao na Majorki najbolje pokazuju brojevi.

Prema aktuelnim procenama koje prenosi Wall Street Journal, ostrvo bi tokom 2026. godine moglo da primi oko 14 miliona turista.

To je ogroman broj za ostrvo koje ima nešto više od milion stanovnika.

U špicu sezone razlika postaje još vidljivija.

Putevi su opterećeni, poznate uvale prepune, a u najposećenijim delovima Palme i turističkih letovališta lokalni život sve teže funkcioniše nezavisno od gostiju.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li je moguće nastaviti sa neprekidnim rastom broja posetilaca.

Problem nisu svi turisti

Vlasti Balearskih ostrva poslednjih godina posebno pokušavaju da suzbiju jednu vrstu turizma.

Reč je o takozvanom turizmu ekscesa, koji se najčešće povezuje sa jeftinim paket aranžmanima, velikim količinama alkohola i žurkama.

Na Majorki je posebno poznat Magaluf.

Decenijama je privlačio mlade turiste iz Velike Britanije jeftinim smeštajem, klubovima i noćnim životom.

Upravo na takvim mestima vlasti su uvele stroža pravila.

Ograničena je prodaja alkohola u određenim periodima, zabranjene su pojedine organizovane žurke i uvedene visoke kazne za ponašanje koje ugrožava bezbednost.

Cilj je da se promeni imidž mesta koja su godinama bila poznata gotovo isključivo po noćnim provodima.

Kazne za piće na ulici mogu biti ogromne

Balearske vlasti su dodatno pooštrile propise protiv neodgovornog turizma.

U određenim turističkim zonama Palme i Magalufa zabranjeno je konzumiranje alkohola na javnim mestima van dozvoljenih prostora.

Kazne za kršenje pravila mogu da dostignu hiljade evra.

Ograničenja se odnose i na prodaju alkohola u prodavnicama tokom noći, kao i na organizovanje takozvanih party boat izleta u određenim zonama.

To ne znači da je noćni život na Majorki nestao.

Barovi i klubovi i dalje rade.

Ali poruka vlasti je da ulica i plaža ne treba da postanu produžetak noćnog kluba.

Ni stanovi više ne mogu lako da postanu turistički smeštaj

Drugi veliki problem je smeštaj.

Popularnost kratkoročnog iznajmljivanja donela je vlasnicima nekretnina nov izvor prihoda, ali je istovremeno dodatno opteretila tržište stanova.

Na Balearskim ostrvima pitanje turističkog smeštaja godinama je strogo regulisano.

Vlasti pokušavaju da ograniče nelegalno iznajmljivanje i smanje broj turističkih ležajeva tamo gde je pritisak najveći.

Razlog je jednostavan.

Stanovi koji se izdaju turistima više nisu dostupni stanovnicima koji na ostrvu žive i rade tokom cele godine.

A rast cena stanovanja postao je jedan od glavnih izvora nezadovoljstva lokalnog stanovništva.

I kruzeri su postali deo rasprave

Palma je jedna od najvažnijih luka za krstarenja u zapadnom Mediteranu.

To znači da se tokom samo jednog dana u grad može iskrcati veliki broj putnika.

Zbog toga je Majorka već počela da ograničava broj velikih kruzera koji istovremeno mogu da pristanu u Palmi.

Za grad je to osetljivo pitanje.

Putnici sa kruzera troše novac u restoranima, prodavnicama i turističkim objektima, ali njihov dolazak u velikim grupama dodatno opterećuje centar grada.

Zato se i ovde traži balans između prihoda i kvaliteta života.

Majorka sada želi turiste koji ostaju duže i troše više

Umesto stalnog povećavanja broja posetilaca, novi model sve više se zasniva na ideji veće vrednosti po turisti.

Drugim rečima, nije neophodno da dođe još milion ljudi ako oni koji već dolaze ostaju duže, posećuju restorane, vinarije, muzeje i lokalne proizvođače i putuju van glavne sezone.

U tom kontekstu sve više se promovišu gastronomija, biciklizam, planinarenje, kultura i luksuzni turizam.

Prema Wall Street Journalu, deo turističke industrije posebno se okreće gostima iz Sjedinjenih Američkih Država, čiji broj raste i koji u proseku troše više od tradicionalnih evropskih posetilaca.

Ali ideja nije jednostavno zameniti Britance Amerikancima.

Mnogo veći cilj je promeniti način na koji turisti koriste ostrvo.

Majorka nije samo Magaluf i plaža

To je ujedno i prilika da ostrvo pokaže stranu koju masovni letnji turizam često potiskuje.

Planinski venac Sera de Tramuntana nalazi se na Uneskovoj listi svetske baštine.

Mala mesta poput Valjdemose i Deje godinama privlače putnike arhitekturom, planinskim pejzažima i mirnijom atmosferom.

Palma ima gotičku katedralu, stari grad i brojne kulturne sadržaje.

Ostrvo ima i vinograde, lokalnu gastronomiju, pešačke i biciklističke staze.

Sve su to stvari koje turista koji dođe isključivo zbog jeftinog vikenda i noćnog provoda lako može da propusti.

Stanovnici traže da ostrvo ostane mesto za život

Iza svih novih pravila nalazi se još jedna važna tema.

Majorka nije turistički kompleks.

Na njoj ljudi žive tokom cele godine.

Poslednjih godina na Balearskim ostrvima održani su veliki protesti protiv posledica prekomernog turizma.

Među glavnim problemima koje stanovnici navode su cene stanovanja, saobraćaj, preopterećena infrastruktura i osećaj da su pojedini delovi ostrva tokom sezone potpuno podređeni posetiocima.

Istovremeno, veliki deo lokalne ekonomije zavisi upravo od turizma.

Zato rešenje nije jednostavno.

Naglo smanjivanje broja gostiju moglo bi da pogodi hotele, restorane, prevoznike i hiljade zaposlenih.

Neograničen rast, s druge strane, sve teže je održiv.

Majorka ne zatvara vrata turistima

Zato iza priče da Majorka „više ne želi iste turiste“ stoji mnogo složenija promena.

Ostrvo ne pokušava da ostane prazno.

Pokušava da se udalji od modela u kojem je uspeh jednak isključivo broju ljudi koji su sleteli na aerodrom.

Manje žurki na ulicama.

Manje nelegalnih turističkih stanova.

Manje pritiska na najopterećenije delove ostrva.

Više putovanja van jula i avgusta.

I više turista koji će upoznati Majorku, a ne samo njenu plažu.

Posle decenija tokom kojih je cilj bio privući što više posetilaca, najpoznatije špansko ostrvo sada pokušava nešto mnogo teže.

Da nauči kako da živi sa sopstvenom popularnošću.

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