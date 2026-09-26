KUDA NA ODMOR? Ovo su lokacije koje morate posetiti 2027.
POZNATI izdavač turističkih vodiča Lonely Planet objavio je listu Best in Travel za 2027. godinu, a među 25 najboljih destinacija i 25 najboljih turističkih iskustava našlo se i 10 mesta iz Evrope.
Lista se objavljuje svake godine uoči sezone rezervacija, a sastavljaju je turistički stručnjaci iz različitih delova sveta koji sarađuju sa ovim izdavačem.
Najbolje evropske destinacije za 2027. godinu
Kada je reč o Italiji, Venecija u oblasti Veneto privlači najviše pažnje, jer turisti hrle u ovaj grad na kanalima zbog romantičnih putovanja.
Međutim, Lonely Planet podstiče turiste da istraže širi region - od Dolomita i jezera Garda do drugih gradova poput Verone i Padove.
Još jedna destinacija na jugu Evrope je Šibenik u Hrvatskoj, jedan od najstarijih gradova u zemlji. Navodim se da se grad izdvaja "impresivnom arhitekturom, gastronomskom ponudom i bogatim kalendarom festivala tokom cele godine".
Španija je ove godine bila u centru pažnje zbog prekomernog turizma. To, međutim, ne znači da ovu zemlju ne treba posećivati odgovorno - već da treba izabrati destinaciju kojoj je dodatni broj turista zaista dobrodošao.
Među njima je Leon na severu Španije, srednjovekovni grad na francuskoj ruti hodočasničkog puta Kamino de Santjago, koji privlači turiste svojom raskošnom gotičkom arhitekturom, kao i zgradom Kasa Botines, delom arhitekte Antonija Gaudija.
Mnogo se govorilo i o sve većoj popularnosti coolcation putovanja, odnosno odmora u hladnijim predelima, a najzanimljivija hladnija destinacija za 2027. godinu, prema izboru jesu Skaner i Falsterbo, dva gradića u Švedskoj.
Na listi se našao i Desau u Nemačkoj, grad koji je "sinonim za pokret Bauhaus" i koji, uprkos relativno maloj veličini, nudi bogat kulturni sadržaj, piše Juronjuz.
Šta vredi posetiti i doživeti u Evropi 2027. godine
Među izdvojenim iskustvima su Sent Katberts Vej, istorijska pešačka ruta duga 100 kilometara u Velikoj Britaniji, i Napoleonova ruta u Francuskoj.
Za ljubitelje mora preporučuje se plovidba oko Eolskih ostrva u Italiji, dok je u Grčkoj izdvojeno ronjenje u Egejskom moru. U Irskoj je kao posebno atraktivna destinacija izdvojen fjord Kiliri.
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