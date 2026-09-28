MAROKO IZMEĐU AFRIKE, ARABIJE I EVROPE: Kružna tura sa Trip Top Travel-om

MAROKO je jedna od onih zemalja u kojima se pejzaž, arhitektura i svakodnevni život menjaju već posle nekoliko sati vožnje. Atlantska obala, veliki gradovi, planinski pejzaži Atlasa, stare medine i pustinjski predeli pripadaju istoj državi, ali kod putnika ostavljaju sasvim različite utiske. Na jednom mestu prolazi se kroz stare medine, šarene sukove pune zanatskih radnji i mirisa začina, a malo dalje, put vodi širokim avenijama ka savremenim gradskim četvrtima.

Foto: Trip Top Travel

Upravo zbog te raznovrsnosti, Maroko izbliza izgleda dosta drugačije od slike koju putnik stekne gledajući nekoliko najpoznatijih fotografija zemlje. Desetak dana može da bude dovoljno za sadržajnu kružnu turu, pod uslovom da su smeštaj, transferi, obilasci i slobodno vreme dobro isplanirani.

Maroko je zato destinacija na kojoj iskustvo organizatora mnogo znači. Posle većeg broja realizovanih putovanja, preciznije se procenjuje dužina transfera, tempo obilazaka i izbor kvalitetnog smeštaja. Program se vremenom prilagođava iskustvima sa prethodnih tura, pa je lakše uskladiti sadržaj sa realnim tempom putovanja.

U aktuelnom programu za Maroko preko turističke agencije Trip Top Travel, koja putovanja na ovu destinaciju organizuje i realizuje godinama, glavni obilasci ulaze u cenu aranžmana. Dodatni fakultativni izleti ostavljeni su na izbor putnicima koji žele da osnovnu rutu prošire dodatnim sadržajem i upoznavanjem nekog novog lica Maroka. Već pre polaska je zato jasno koji sadržaji pripadaju osnovnom programu, a šta može naknadno da se izabere.

Kraljevski gradovi određuju tempo putovanja

Marakeš je verovatno grad koji najbrže uvodi putnika u atmosferu Maroka. Medina, sukovi, palate i trg Džema el Fna pune dan sadržajem od jutra do kasne večeri. Na pijacama se smenjuju prodavnice kože, keramike, lampi, tepiha i začina, dok se miris tažina i čaja od mente širi iz malih lokala svuda okolo. U Marakešu nekoliko sati lako prođe bez potrebe da se prati tačno zacrtana ruta.

Foto: Trip Top Travel

Fes je drugačiji. Njegova stara medina ima na hiljade uskih prolaza kroz koje se obavezno kreće peške. Tu su medrese, male zanatske radionice, prodavci bakra, kože i tekstila, kao i čuvene kožare u kojima se tradicionalni postupci obrade kože i dalje mogu videti iz neposredne blizine. Grad traži više vremena i dobrog vodiča, jer se iza glavnih prolaza nalazi čitava mreža ulica u kojoj se posetilac vrlo lako može izgubiti.

Rabat donosi mirniji ritam i moderniju sliku zemlje, sa kraljevskom palatom, Hasanovim tornjem i Kasbom Udajas. Kazablanka je komercijalnija i savremenija, sa širokim avenijama i džamijom Hasana II uz sam Atlantik. Upravo ta smena ambijenata daje kružnom putovanju kroz Maroko dinamiku: svakih nekoliko dana menja se atmosfera, stil gradnje i način na koji se provodi vreme.

Meknes i Volubilis proširuju istorijski deo ture. Meknes pripada grupi kraljevskih gradova, dok ostaci rimskog Volubilisa otvaraju sasvim drugo poglavlje prošlosti severnog Maroka. U aktuelnom programu, ova kombinacija ostavljena je kao fakultativni izlet, pa je putnici biraju prema interesovanju i tempu koji žele tokom putovanja.

Šta sve uključuje Trip Top putovanje u Maroko?

Kod kružnih putovanja važno je pogledati više od osnovne cene. Dva aranžmana sličnog trajanja mogu na kraju imati vrlo različitu ukupnu cenu, ako se jedan veliki deo obilazaka ostavlja za naknadnu doplatu.

Trip Top u osnovni program za Maroko uključuje obilaske Marakeša, Rabata, Fesa i Kazablanke. Gradovi koji čine glavni deo programa obilaze se bez dodatnog plaćanja. Putnik unapred zna koje će glavne delove zemlje videti u okviru uplaćenog aranžmana.

Fakultativni program usmeren je na mesta koja osnovnu rutu dodatno proširuju. Šefšauen sa plavo obojenim ulicama donosi sasvim drugačiju atmosferu severa zemlje. Esauira je okrenuta Atlantiku, sa starim utvrđenjem, ribarskom lukom i opuštenijim ritmom. Vodopadi Uzud vode daleko izvan gradova, dok Ait Ben Hadu i Uarzazat približavaju putniku pejzaže južnog Maroka i tradicionalnu arhitekturu od nabijene zemlje.

Tri kulture koje Maroku daju poseban karakter

Maroko se geografski nalazi u Africi, kulturološki je duboko povezan sa arapskim svetom, ali vekovi kontakta sa Evropom ostavili su vidljiv trag u jeziku, arhitekturi i gradskom životu. Upravo taj susret Afrike, Arabije i Evrope daje zemlji prepoznatljiv karakter.

Arapski uticaj najvidljiviji je u medinama, sakralnoj arhitekturi, ornamentici, trgovini i svakodnevnim običajima. Berbersko, odnosno amaziško nasleđe, još je starije i snažno je ukorenjeno u unutrašnjosti zemlje, naročito u planinskim područjima Atlasa. Može se prepoznati kroz jezik, muziku, motive na tepisima, tradicionalnu odeću i arhitekturu manjih naselja.

Foto: Trip Top Travel

Evropski trag najviše se primećuje u većim gradovima. Francuski jezik se čuje svakodnevno, kolonijalna arhitektura i široke avenije stoje nekoliko ulica dalje od stare medine, a moderni restorani i kafei funkcionišu paralelno sa tradicionalnim sukovima.

Zbog toga se Maroko tokom kružne ture otkriva sloj po sloj. Ujutru se prolazi kroz medinu staru nekoliko vekova, ruča se u modernom delu grada, a nekoliko dana kasnije možete krenuti prema područjima u kojima su amaziška kultura i planinski način života mnogo prisutniji. Ta smena nije tu zbog turista, ona je sastavni deo svakodnevnog Maroka.

Više od 12 godina iskustva u organizaciji dalekih putovanja

Agencija Trip Top Travel posluje više od 12 godina i za to vreme organizovala je putovanja u preko 80 država. U ponudi Trip Top Travel-a veliki deo aranžmana čine daleke destinacije, evropska putovanja, kružne ture kroz više gradova ili zemalja, dok klasična letovanja zauzimaju manji deo ponude.

Maroko je jedna od destinacija sa kojom agencija ima najviše iskustva i, prema njihovim podacima, u ovu zemlju odveli su više putnika od drugih domaćih organizatora. Veliki broj realizovanih polazaka omogućio je da se program postepeno prilagođava iskustvima sa prethodnih tura – od trajanja pojedinih obilazaka i transfera do izbora hotela i vremena ostavljenog za slobodne aktivnosti.

Posebna pažnja posvećena je vodičima. Na svim, a naročito na dalekim putovanjima, važno je da vodič dobro poznaje destinaciju, raspored i lokalne prilike, ali i da zna kako da vodi grupu kroz zahtevniji program putovanja. Trip Top angažuje edukovane i iskusne vodiče, što je naročito poželjno na dužim transferima i tokom tura koje menjaju više lokacija.

Smeštaj se bira prema samoj destinaciji i vrsti putovanja. Kod kružne ture putnik veći deo dana provodi van hotela, ali se svakako vodi računa o standardu, urednosti i lokaciji smeštaja, bez trošenja dela budžeta na sadržaje za koje, tokom aktivnog programa, svakako neće biti vremena. Na taj način održava se dobar odnos cene i kvaliteta. Još jedna pogodnost koju donosi Trip Top jeste podrška putnicima u pripremi dokumentacije, što je značajno za putovanje u Maroko, jer je za odlazak u ovu zemlju potrebna viza.

Trip Top ima i drugačiju varijantu putovanja za one kojima je sama ruta deo doživljaja – kopnenu turu kroz Španiju, Portugaliju i Maroko. Tako su oni jedini domaći organizator koji Maroko radi i u autobuskom aranžmanu.

Posle velikog broja realizovanih tura oko agencije se formirala i zajednica putnika koja se vraća na slična putovanja. U grupama su ljudi različitih godina, grupe prijatelja, parovi, solo putnici, koje uglavnom povezuje interesovanje za aktivna putovanja, nove kulture i destinacije koje donose više od klasičnog odmora u jednom mestu. Za agenciju koja želi da u narednom periodu organizovanim programima obuhvati sve naseljene kontinente, upravo takvi putnici čine prirodnu osnovu za dalje širenje ponude.

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