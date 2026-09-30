OVDE DRVEĆE RASTE PRAVO IZ MORA: Kada stigne plima, šuma nestaje pod vodom

ŠUMA koja jedan deo dana izgleda kao zeleno ostrvo, a nekoliko sati kasnije kao da raste direktno iz mora, nalazi se na jugu Irana. Mangrove Hara, u blizini ostrva Kešm u Persijskom zalivu, prilagodile su se uslovima u kojima većina drveća ne bi mogla da preživi. Okružene su slanom vodom, a dolazak plime potpuno menja izgled čitavog pejzaža.

ESA / Eyevine / Profimedia

Kada je oseka, mogu se videti muljevito dno i neobičan sistem korenja.

A onda voda počne da raste.

Pri visokoj plimi stabla mangrove Avicennia marina mogu biti delimično potopljena, pa iz vode ostaju da se vide zelene krošnje i delovi stabala.

Zbog toga se iz daljine stiče utisak da šuma raste pravo iz mora.

Kako drvo preživljava u slanoj vodi

Tajna se krije u neverovatnoj sposobnosti mangrova da žive u uslovima visoke koncentracije soli.

Mangrove Hara imaju posebno prilagođen korenov sistem koji im omogućava da opstanu na vlažnom i slanom tlu.

Upravo zbog tih osobina mogu da rastu na mestu koje se svakodnevno menja pod uticajem plime i oseke.

Šuma Hara nalazi se u tesnacu Huran, između ostrva Kešm i kopnenog dela Irana.

Prema podacima Uneska, ovo područje obuhvata mangrove, plitke uvale, močvare i brojna mala ostrva.

Ovde se dolazi čamcem

Jedan od najzanimljivijih načina da se Hara vidi jeste plovidba malim čamcem kroz kanale između mangrova.

U zavisnosti od nivoa mora, prizor se tokom dana menja.

Tamo gde se pri oseci vide korenje i muljevito dno, nekoliko sati kasnije čamac može da prolazi kroz vodu okružen zelenim krošnjama.

Zbog toga je kretanje plime važno i za turističke obilaske ovog područja.

Raj za ptice

Hara nije zanimljiva samo zbog neobičnog izgleda.

Mangrove i okolne močvare predstavljaju važno stanište za veliki broj životinja.

Unesko navodi da ovo područje ima veliki značaj za ptice koje se ovde razmnožavaju, zimuju ili zastaju tokom migracija.

Među njima su čaplje, pelikani, flamingosi i brojne druge vodene ptice.

U vodama rezervata mogu se sresti i zelene morske kornjače i delfini.

Područje je proglašeno rezervatom biosfere 1976. godine, a danas predstavlja jedan od najznačajnijih ekosistema mangrova u ovom delu sveta.

I možda je najlepše upravo to što isti pejzaž nikada ne izgleda potpuno isto.

Kada se more povuče, pojavljuju se korenje i tlo.

Kada se vrati plima, voda ponovo okružuje stabla.

A zelena šuma na trenutak izgleda kao da pluta usred mora.

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