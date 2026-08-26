POVOLJNIJE NE MOŽE, LETOVANJE SA MALE PARE: Putovanje u Evropu za manje od 100 evra na dan, a ovo je spisak gradova

PROMENE na tržištu putovanja obeležile su proteklu godinu. Zbog snažnog rasta cena avionskog goriva mnogi odustaju od dalekih destinacija, ali povoljnih mogućnosti za septembarsko putovanje i dalje ima širom Evrope.

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Turistička agencija Thomas Cook analizirala je troškove u više od 50 popularnih destinacija i izdvojila 13 evropskih gradova u kojima se može boraviti za najviše 100 evra po osobi dnevno.

U obračun su uključene prosečne cene noćenja u hotelu sa tri zvezdice, obroka u povoljnijem restoranu, kafe, dnevne autobuske karte i ulaznica za turističke atrakcije.

Najviše za uloženi novac nudi Tirana

Na vrhu liste našla se Tirana, u kojoj procenjeni dnevni trošak iznosi 59 evra po osobi. Noćenje u hotelu sa tri zvezdice u proseku košta 32 evra, večera u pristupačnijem restoranu oko 8,50 evra, a lokalno pivo samo 1,50 evra.

Drugo mesto zauzeo je Bukurešt sa prosečnim dnevnim troškom od 66 evra. Večera u rumunskoj prestonici košta nešto više od 12 evra, dok je za dnevnu autobusku kartu potrebno izdvojiti oko 1,50 evra.

Među prvih pet našla su se i dva turska odredišta. Antalija deli treće mesto sa Varšavom, a Istanbul je peti. Smeštaj u Istanbulu među najpovoljnijima je na listi: prosečno noćenje košta 28 evra po osobi, dok se jednostavniji obrok može pronaći za osam do devet evra.

- Gradovi istočne Evrope i Turske kontinuirano nude pristupačne cene, ali s obzirom na rast broja turista, neće još dugo ostati neotkriveni - rekao je Nikolas Smit, direktor za segment odmora u agenciji Thomas Cook.

Najpovoljniji evropski gradovi

Tirana, Albanija – 59 evra

Bukurešt, Rumunija – 66 evra

Antalija, Turska – 78 evra

Varšava, Poljska – 78 evra

Istanbul, Turska – 82 evra

Mugla, Turska – 87 evra

Krakov, Poljska – 87 evra

Vilnjus, Litvanija – 90 evra

Frankfurt, Nemačka – 90 evra

Lion, Francuska – 91 evro

Talin, Estonija – 93 evra

Heraklion, Grčka – 99 evra

Porto, Portugalija – 100 evra

(Blic)

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