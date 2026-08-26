POVOLJNIJE NE MOŽE, LETOVANJE SA MALE PARE: Putovanje u Evropu za manje od 100 evra na dan, a ovo je spisak gradova
PROMENE na tržištu putovanja obeležile su proteklu godinu. Zbog snažnog rasta cena avionskog goriva mnogi odustaju od dalekih destinacija, ali povoljnih mogućnosti za septembarsko putovanje i dalje ima širom Evrope.
Turistička agencija Thomas Cook analizirala je troškove u više od 50 popularnih destinacija i izdvojila 13 evropskih gradova u kojima se može boraviti za najviše 100 evra po osobi dnevno.
U obračun su uključene prosečne cene noćenja u hotelu sa tri zvezdice, obroka u povoljnijem restoranu, kafe, dnevne autobuske karte i ulaznica za turističke atrakcije.
Najviše za uloženi novac nudi Tirana
Na vrhu liste našla se Tirana, u kojoj procenjeni dnevni trošak iznosi 59 evra po osobi. Noćenje u hotelu sa tri zvezdice u proseku košta 32 evra, večera u pristupačnijem restoranu oko 8,50 evra, a lokalno pivo samo 1,50 evra.
Drugo mesto zauzeo je Bukurešt sa prosečnim dnevnim troškom od 66 evra. Večera u rumunskoj prestonici košta nešto više od 12 evra, dok je za dnevnu autobusku kartu potrebno izdvojiti oko 1,50 evra.
Među prvih pet našla su se i dva turska odredišta. Antalija deli treće mesto sa Varšavom, a Istanbul je peti. Smeštaj u Istanbulu među najpovoljnijima je na listi: prosečno noćenje košta 28 evra po osobi, dok se jednostavniji obrok može pronaći za osam do devet evra.
- Gradovi istočne Evrope i Turske kontinuirano nude pristupačne cene, ali s obzirom na rast broja turista, neće još dugo ostati neotkriveni - rekao je Nikolas Smit, direktor za segment odmora u agenciji Thomas Cook.
Najpovoljniji evropski gradovi
- Tirana, Albanija – 59 evra
- Bukurešt, Rumunija – 66 evra
- Antalija, Turska – 78 evra
- Varšava, Poljska – 78 evra
- Istanbul, Turska – 82 evra
- Mugla, Turska – 87 evra
- Krakov, Poljska – 87 evra
- Vilnjus, Litvanija – 90 evra
- Frankfurt, Nemačka – 90 evra
- Lion, Francuska – 91 evro
- Talin, Estonija – 93 evra
- Heraklion, Grčka – 99 evra
- Porto, Portugalija – 100 evra
(Blic)
Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs
Preporučujemo
KOLOSEUM POSLE ZALASKA SUNCA: Zbog vrućina turisti menjaju navike, Italija uvodi sve više noćnih obilazaka
25. 08. 2026. u 13:00 >> 21:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)