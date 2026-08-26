OTAC NIJE DOŠAO, ČEKA SE I VEŠTAČENJE: Odloženo suđenje roditeljima dečaka koji je ubio Andreja (13)

Pred Višim sudom u Nišu u sredu je ponovo odloženo suđenje roditeljima maloletnika koji je 5. oktobra 2023. godine u porodičnoj kući u Niškoj Banji nožem usmrtio svog školskog druga Andreja Simića (13). Umesto saslušanja petoro najavljenih svedoka, ročište je završeno za svega pola sata, a nastavak suđenja zakazan je za 14. septembar u 11 časova.

foto: J. Cosin

Roditelji M.M. i M.M.M. optuženi su za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za po jedno krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Na pripremnom ročištu negirali su krivicu, a tokom daljeg postupka iskoristili su zakonsko pravo da se brane ćutanjem.

Otac ubijenog dečaka, Mića Simić, rekao je nakon odlaganja da se otac maloletnika nije pojavio na ročištu, ali i da sud još nije dobio završene rezultate veštačenja koje se obavlja u Beogradu.

- Odloženo je iz razloga što optuženi, otac maloletnog ubice, nije došao na ročište. Sa druge strane, sud je naložio njihovo veštačenje u Beogradu, a to još nije završeno, tako da nije moglo da se održi - objasnio je Simić.

On smatra da se radi o svojevrsnom odugovlačenju postupka.

-Ovo je jedan od načina opstrukcije sa njihove strane. Bez obzira na to što je donet izveštaj lekara, videćemo šta će se dešavati na sledećem ročištu. Nadamo se da će izveštaj veštačenja do tada stići - kazao je Simić.

Na narednom ročištu trebalo bi da budu saslušana još pet svedoka. Simić, međutim, ne očekuje da će njihova svedočenja značajnije uticati na postupak, budući da je reč o rođacima i prijateljima optuženih.

-To su sve njihovi bliski prijatelji, rođaci i rođene sestre. Po mom saznanju, verovatno će iznositi svoje subjektivno mišljenje o tome kakva je to porodica. Ni u kakvom događaju nisu učestvovali. Nakon toga verovatno sledi saslušanje određenih veštaka - rekao je on.

Simić se nada da bi postupak mogao da bude okončan u narednih nekoliko meseci.

Majka Andreja Simića, Sanja, kaže da se od početka postupka suočavaju sa odlaganjima i neizvesnošću.

- Od početka samog suđenja uvek je bilo pitanje da li će se pojaviti, da li će se suđenje odlagati. Ovo već stvarno traje unedogled i gubi svaki smisao. Rezignirana sam kako se vodi ovaj slučaj, a nadam se da će istina izaći na videlo - rekla je Sanja Simić.

Ona je optužila porodicu maloletnika za, kako je navela, „prljave igre i laži“ i dodala da očekuje da sud to prepozna.

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji.

Više javno tužilaštvo u Nišu utvrdilo je da je Andreja usmrtio tada trinaestogodišnji M.M. Po Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, on je krivično neodgovoran jer u trenutku izvršenja dela nije imao navršenih 14 godina.