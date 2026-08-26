DVA EKSPERTA PREGLEDAJU GENERALA MLADIĆA: Srpska i Srbija spremne da daju sve potrebne garancije
MINISTAR pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je Mehanizam u Hagu angažovao dva eksperta koji bi trebalo da pregledaju generala Ratka Mladića, nakon čega bi Hag ponovo trebalo da razmatra mogućnost njegovog lečenja u kućnim uslovima.
Selak je istakao da je jedan od eksperata danas dostavio mišljenje da je generalu Mladiću potrebno obezbediti palijativnu negu u krugu porodice, te da se čeka mišljenje drugog eksperta, kardiologa.
Ponovio je da su Republika Srpska i Srbija spremne da daju sve potrebne garancije, te da bi Srbija obezbedila bolnički transport.
Čekamo i drugog eksperta, kako oni to kažu, kardiologa koji bi trebalo do kraja dana da donese svoj nalaz, nakon čega će Mehanizam ponovo da odlučuje o eventualnom puštanju generala Mladića kući - naveo je on.
(RTRS)
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