Politika

DVA EKSPERTA PREGLEDAJU GENERALA MLADIĆA: Srpska i Srbija spremne da daju sve potrebne garancije

Novosti online

26. 08. 2026. u 18:34

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MINISTAR pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je Mehanizam u Hagu angažovao dva eksperta koji bi trebalo da pregledaju generala Ratka Mladića, nakon čega bi Hag ponovo trebalo da razmatra mogućnost njegovog lečenja u kućnim uslovima.

ДВА ЕКСПЕРТА ПРЕГЛЕДАЈУ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА: Српска и Србија спремне да дају све потребне гаранције

Foto: TC Hag

Selak je istakao da je jedan od eksperata danas dostavio mišljenje da je generalu Mladiću potrebno obezbediti palijativnu negu u krugu porodice, te da se čeka mišljenje drugog eksperta, kardiologa.

Ponovio je da su Republika Srpska i Srbija spremne da daju sve potrebne garancije, te da bi Srbija obezbedila bolnički transport.

Čekamo i drugog eksperta, kako oni to kažu, kardiologa koji bi trebalo do kraja dana da donese svoj nalaz, nakon čega će Mehanizam ponovo da odlučuje o eventualnom puštanju generala Mladića kući - naveo je on.

(RTRS)

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