OVAJ GRAD JE NEKADA BIO INDUSTRIJSKI, A DANAS TURISTI HRLE U NJEGA: Špansko čudo koje je promenilo lice za samo nekoliko decenija

BILBAO danas izgleda kao grad koji je oduvek bio stvoren za turiste - spektakularna arhitektura, uređene obale reke, restorani i barovi prepuni pinčosa, živopisan stari grad i jedan od najprepoznatljivijih muzeja na svetu.

ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia

Ali pre samo nekoliko decenija slika je bila potpuno drugačija.

Ovaj grad na severu Španije bio je snažno industrijsko središte, sa lukama, brodogradilištima i fabrikama koje su oblikovale čitav njegov identitet.

Kada je industrijska kriza krajem 20. veka pogodila grad, Bilbao je morao da bira - da nastavi da propada ili da se potpuno promeni.

Izabrao je ovo drugo.

Danas se njegova transformacija izučava širom sveta, a po gradu je nazvan čak i urbanistički fenomen - „Bilbao effect“.

Muzej koji je promenio grad

Najveći simbol novog Bilbaa stigao je 1997. godine.

Tada je na obali estuara Nervion otvoren Guggenheim Museum Bilbao, neobična građevina američkog arhitekte Frenka Gerija.

Njegova zakrivljena fasada prekrivena titanijumom izgledala je potpuno drugačije od svega što je okruživalo nekadašnji industrijski prostor.

A onda se dogodilo nešto što verovatno ni najveći optimisti nisu očekivali.

Muzej nije postao samo nova kulturna institucija – postao je simbol čitavog grada.

Zvanični muzejski izvori navode da je njegovo otvaranje doprinelo urbanoj, ekonomskoj i društvenoj regeneraciji Bilbaa, dok je priliv posetilaca i promena imidža grada dovela do nastanka izraza „Bilbao Effect“.

Više od 1,3 miliona posetilaca za godinu dana

Koliko je muzej i danas važan za turizam Bilbaa pokazuju najnoviji podaci.

Tokom 2025. godine Gugenhajm je posetilo 1.305.003 ljudi, a čak 69 odsto posetilaca stiglo je iz inostranstva. Sam muzej procenjuje da je njegova aktivnost tokom te godine generisala ukupnu potražnju od 782,3 miliona evra u Baskiji.

Ali pogrešno bi bilo reći da je jedna zgrada sama promenila čitav grad.

Paralelno sa izgradnjom muzeja, Bilbao je obnavljao nekadašnje industrijske zone, uređivao obalu, razvijao metro i javni prevoz i angažovao neka od najpoznatijih imena svetske arhitekture.

Frenku Geriju pridružili su se arhitekte poput Normana Fostera, Santjaga Kalatrave, Arate Isozakija i Alvara Size.

Tako je grad koji je nekada bio okrenut fabrikama i teškoj industriji počeo da se okreće - ljudima.

Stari Bilbao nije nestao

Ipak, možda je najveća čar Bilbaa u tome što moderni grad nije izbrisao onaj stari.

Dovoljno je preći u Casco Viejo, istorijsko jezgro grada, i slika se potpuno menja.

Uske ulice, stare fasade, male prodavnice, barovi i čuvenih Sedam ulica vraćaju posetioce u mnogo stariji Bilbao.

Ovaj deo grada danas je velika pešačka zona u kojoj se mešaju istorijsko nasleđe, trgovina i gastronomija.

A gastronomija je posebna priča.

Ovde se ne ide na tapas, već na pinčos

U Bilbau nije neobično provesti veče tako što se ide od bara do bara i u svakom proba po jedan ili dva pinčosa.

To su mali zalogaji koji se mogu naći gotovo svuda u Baskiji, od jednostavnih kombinacija do pravih malih gastronomskih kreacija.

Samo u starom delu Bilbaa postoji više od 200 ugostiteljskih objekata, a Plaza Nueva i okolne ulice među najpoznatijim su mestima za pinčos rutu.

Još jedna stanica je čuveni Mercado de la Ribera, velika zatvorena pijaca pored vode, gde se tradicionalna prodaja svežih namirnica spojila sa gastrobarovima.

A more je nadomak grada

Bilbao nije klasično letovalište i ne leži direktno na otvorenoj atlantskoj obali.

Ipak, jedna od njegovih prednosti je što se iz urbanog centra veoma brzo može stići do obale Biskajskog zaliva.

Zbog toga putovanje u Bilbao može da izgleda potpuno drugačije od klasičnog city break-a – jedan dan muzeji i arhitektura, drugi pinčosi i stari grad, a zatim izlet ka Atlantiku.

Grad koji je postao lekcija drugima

Upravo je to ono što Bilbao čini posebnim.

On nije postao turistička destinacija zato što je otkrivena neka davno zaboravljena plaža ili zato što je preko noći postao popularan na društvenim mrežama.

Grad je praktično izmislio sebe iznova.

Nekadašnji industrijski prostori dobili su novu namenu, reka i njene obale ponovo su postale deo svakodnevnog života, a smela arhitektura postala je turistički magnet.

Zato se danas, kada neki drugi grad želi da velikom kulturnom investicijom pokrene urbanu i turističku transformaciju, često pominje upravo - „Bilbao effect“.

I možda je to najbolji razlog da se Bilbao poseti.

Ne samo zbog Gugenhajma, hrane ili starog grada, već da bi se videlo kako izgleda mesto koje je za samo nekoliko decenija uspelo da promeni način na koji ga vidi čitav svet.

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