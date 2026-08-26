ISPOD PARIZA POSTOJE STANICE NA KOJIMA METRO NE STAJE: Turisti prolaze pored njih, a mnogi ni ne znaju da su tu

PARIZ ima Ajfelov toranj, Luvr i ulice kojima svakodnevno prolaze hiljade turista, ali jedan od njegovih najzanimljivijih svetova nalazi se daleko od pogleda - ispod zemlje.

Charlotte SIEMON / AFP / Profimedia

Duboko u mreži pariskog metroa postoje stanice na kojima vozovi više ne staju.

Neke su zatvorene decenijama, neke nikada nisu ni primile putnike, a jedna je dobila potpuno novi život - kao filmski set.

Zovu ih „stanice duhovi“, a prema podacima Grada Pariza, u mreži postoji 16 stanica koje se više ne koriste i nisu dostupne putnicima.

Neke su zatvorene još 1939. godine

Priče ovih neobičnih stanica nisu iste.

Deo njih prestao je da radi u vreme Drugog svetskog rata, kada je pariska metro mreža znatno smanjila obim saobraćaja.

Većina zatvorenih stanica kasnije je ponovo otvorena, ali neke nisu imale tu sudbinu.

Među najpoznatijima su Arsenal, Croix-Rouge i Champ de Mars, koje su ostale van redovnog putničkog saobraćaja.

I danas se nalaze ispod jednog od najposećenijih gradova sveta, dok se život na ulicama iznad njih odvija kao i obično.

Jedna stanica nikada nije videla putnike

Još neobičnija je priča o stanici Haxo.

Ona je izgrađena kao deo planiranog povezivanja linija, ali projekat nikada nije zaživeo onako kako je prvobitno zamišljeno.

Rezultat je stanica koja nikada nije otvorena za putnike.

RATP i danas Haxo zvanično opisuje kao „stanicu duha“, smeštenu na koloseku koji nikada nije korišćen za planirano redovno povezivanje linija.

A onda postoji metro stanica rezervisana za filmove

Najzanimljivija je verovatno Porte des Lilas–Cinéma.

Putnici tamo ne mogu da izađu iz metroa, ali filmske zvezde mogu.

Stari peroni Porte des Lilas prestali su da se koriste 1939. godine, a prostor je kasnije pretvoren u posebnu stanicu za snimanje filmova, serija, reklama i muzičkih spotova.

RATP danas ovu stanicu zvanično nudi produkcijskim kućama za snimanje.

Ima dva perona, a na raspolaganju može biti i kompozicija metroa koja se kreće kroz oko kilometar tunela. Filmska ekipa može da broji čak 200 ljudi.

Možda ste je već videli, a da to niste znali

Posebna prednost Porte des Lilas–Cinéma je što filmska ekipa može da je „pretvori“ u gotovo bilo koju parisku metro stanicu.

Promene se table sa nazivom, reklame i detalji scenografije – i stara napuštena stanica dobija novi identitet.

Upravo je ovde sniman i deo čuvenog francuskog filma „Čudesna sudbina Ameli Pulen“, kada je stanica glumila Abbesses.

RATP navodi da su njegovi prostori korišćeni i za brojne druge francuske i strane produkcije, među kojima su serije „Lupin“, „Le Bureau des légendes“ i „Dix pour cent“.

Voz prođe, ali vrata se ne otvaraju

Neke od napuštenih stanica nalaze se duž linija koje su i dalje aktivne.

To znači da putnici mogu da prođu kroz prostor nekadašnje stanice, ali voz tu neće stati niti će se vrata otvoriti.

I upravo je to možda najzanimljiviji deo priče.

Dok milioni posetilaca Pariza svake godine koriste metro kako bi stigli do najpoznatijih znamenitosti, ispod njih postoji još jedan, gotovo nevidljiv grad – sa peronima na kojima niko ne čeka voz.

Sledeći put kada se budete vozili pariskim metroom i kroz prozor na trenutak ugledate mračan, prazan peron, možda niste prošli pored običnog tunela.

Možda ste upravo videli jednu od stanica duhova Pariza.

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